Cifuentes asegura que "volvemos con muchas ganas de trabajar"

El Cádiz prepara el partido contra el Elche con la única baja de José Mari, operado el pasado mes de diciembre de una hernia inguinal. Alberto Cifuentes, portero titular, regresa de las vacaciones navideñas con el deseo de mantener la dinámica positiva. El cancerbero ha afirmado hoy, después del entrenamiento, que "nos fuimos de vacaciones en una gran dinámica de juego y resultados, pero el parón ha sido para todos los equipos. Hemos vuelto con muchas ganas de trabajar".

Cifuentes valora el buen final de 2016 firmado por el Cádiz. "Es complicado en una categoría tan igualada haber realizado ese buen final de año. Hay mucha competitividad y ahora queda por delante una segunda vuelta que será dura e intensa". El cuarto puesto del conjunto gaditano no cambia el objetivo de la permanencia. "Es el reto de la mayoría de los equipos y el que lo logra puede pensar en otras cosas. Hasta que no falten ocho partidos no se sabrá quiénes pelearán por una cosa o por otra".