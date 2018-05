Cervera lo ve próximo

Tres puntos con mucho peso y cierto papel definitivo en la fase regular de la Liga. Es la sensación que dejó ayer la rueda de prensa de Álvaro Cervera, que se refirió al encuentro con tintes especiales por el momento tan decisivo de la temporada. El preparador del conjunto cadista dijo que un triunfo puede despejar el camino para pensar claramente en el play-off. Noventa minutos para casi cerrar el logro o para aplazarse a las citas posteriores.

La primera reflexión de Cervera apuntó a la zona alta de la tabla, a lo que se ve y a lo que suele suceder todas las campañas. "Siempre pensamos que al final va a a estar todo ajustado y que ninguno se va a escapar. Es una estadística que nunca cambia. Los tres de arriba pierden... Al final siempre son los mismos puntos para ascender y para play-off".

La actualidad deportiva de los suyos tomó protagonismo como segunda pregunta de la rueda de prensa. "Salvo Salvi, José Mari y Sankaré, están todos, aunque pendiente del golpe de Rober Correa; a ver si mañana puede ir al choque". "Lo veremos en el entrenamiento". En este sentido Cervera admitió que "tengo una duda", cuando se le cuestionó por la posibilidad de repetir el once. "Tengo una duda por el rival al que nos enfrentamos. Los demás pueden ser los mismos", aclarando que "no es una cuestión de dibujo". "Vamos a modificar algún jugador".

La plantilla, los menos habituales, salió a relucir en nombres como Nico Hidalgo y Jona, quienes el pasado lunes tuvieron minutos. "A Nico le cuesta jugar en Carranza y Jona había jugado menos últimamente. Con Nico, buscábamos un jugador rápido". Y agregó, tras ser preguntado por la continuidad en el once de Lucas Bijker, que "el lateral izquierdo lo he cambiado todo el año".

Cervera no ocultó lo próximo que se encuentra estar al final entre los seis primeros clasificados. "Una victoria te acerca muchísimo al play-off. Es la realidad. Hay enfrentamientos directos y eso hay que tenerlo en cuenta. Un triunfo no es definitivo pero te acerca muchísimo", agregando como aspecto a tener en cuenta que en ese caso "66 puntos son muchos puntos".

El entrenador del cuadro gaditano valoró el estado de sus hombres pese a las críticas y el estilo elegante. "¿Quién, a esta altura, va con todo el equipo menos un lesionado? Hay veces que escuchas cosas que irritan, aunque hay que vivir con ello", dijo como respuesta a algunas críticas sobre el estado físico de sus pupilos. "Este equipo no es leñero. Una norma nuestra para defender es hacerlo sin faltas. Eso es muy importante porque es nuestra identidad. No somos leñeros", aseveró sabiendo que en la clasificación del Juego Limpio, el Cádiz es de los conjuntos menos sancionado por tarjetas y expulsiones.

El Barcelona B será el rival a batir mañana. Cervera analiza algunos aspectos de los azulgranas. "No sé qué hubiera sido mejor o peor", dijo sobre la posibilidad de que el filial hubiera llegado a esta jornada casi descendido. "Es un equipo de gente joven que piensan en el año que viene, para saber dónde estarán. Los jugadores de un filial si tienen su versión buena son complicados, y con la mala son buenos jugadores. Ellos no van a cambiar su línea de juego. Tienen bajas de jugadores que apuntan a Primera porque son buenos. Cuando te faltan, el equipo lo nota. Es bueno que no estén pero no podemos pensar que van a ser peores".

En la parte final de su intervención en la sala de prensa de El Rosal, Cervera habló de lo que había significado derrotar al Zaragoza. "Ya dije en su momento que el equipo estaba vivo. Ganas el otro día y lo ves jugar y sabes que el equipo no está muerto. Sabíamos que en cualquier momento se iba a volver a ganar". Pero, curiosamente, se posicionó sobre su parecer comparando el choque del pasado lunes con otros anteriores. "Me gustó más el partido con el Sporting y a vosotros el del otro día. Entiendo vuestra valoración a través del resultado, pero tienes que valorar el partido por más aspectos. Lo importante es que teníamos que volver a ganar y se consiguió", finalizaba Cervera tras la penúltima sesión preparatoria de una semana más corta que de costumbre.