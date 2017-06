Cervera usó 32 alineaciones

Tocó a su fin la fase regular de la presente temporada en la categoría de plata, dotada de un calendario larguísimo de 42 entregas durante el cual hay tiempo para casi todo, a pesar de que cuatro conjuntos no se pueden conformar con ese elevado número y se ven forzados a seguir en acción en buscar del tercer billete rumbo a la ansiada Primera División.

Álvaro Cervera, el entrenador de lujo que el Cádiz tiene en su banquillo desde hace algo más de un año, ha utilizado en esas 42 jornadas ligueras un total de 32 alineaciones iniciales diferentes.

La más empleada por el técnico nacido en Guinea Ecuatorial salió al principio de cuatro encuentros, los correspondientes a las jornadas 35ª (Cádiz-Levante), 36ª (Alcorcón-Cádiz), 40ª (Sevilla Atlético-Cádiz) y 41ª (Cádiz-Elche). Este once, que cuenta con muchas posibilidades de repetirse mañana en el choque de ida contra el Tenerife, lo integran Alberto Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré, Brian, Garrido, José Mari, Salvi, Aketxe, Álvaro García y Ortuño.

Con tres participaciones, a solo una de la anteriormente referida, aparece la alineación compuesta por Alberto Cifuentes, Carpio, Aridane, Sankaré, Brian, Garrido, Abdullah, Nico Hidalgo, Rubén Cruz, Álvaro García y Ortuño. Estos protagonizaron de salida los choques de las jornadas 19ª (Cádiz-Sevilla Atlético), 20ª (Elche-Cádiz) y 22ª (Cádiz-Almería).

Tras estas dos alineaciones que ocupan la cúspide la hipotética clasificación de las más usadas se hallan otras cinco que el técnico colocó sobre el rectángulo de juego en un par de oportunidades. Una de ellas es la de las jornadas 4ª (Cádiz-Getafe) y 5ª (Reus Deportiu-Cádiz). Otra saltó al campo desde el pitido inicial en las jornadas 6ª (Cádiz-Numancia) y 21ª (Cádiz-Valladolid). Lo mismo ocurrió con el once que afrontó los partidos 9º (Cádiz-Girona) y 10º (Tenerife-Cádiz) del calendario. Dos veces se utilizó otro once, el que protagonizó las jornadas 24ª (Cádiz-Mirandés) y 25ª (Getafe-Cádiz). Por último, en las jornadas 27ª (Numancia-Cádiz) y 28ª (Oviedo-Cádiz) coincidieron los once jugadores titulares.