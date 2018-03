Cervera repite la historia de hace dos años en el lateral izquierdo

A mediados de 2016, el Cádiz se disponía a afrontar un nuevo desafío para abandonar por fin las penurias de la Segunda B, una categoría incómoda que le quedaba como una talla pequeña pero que no era capaz de abandonar. Seis años le costó salir en dirección a Segunda A. Álvaro Cervera, recién llegado al banquillo en sustitución de Claudio Barragán -cuatro jornadas antes del epílogo liguero-, sorprendió a todos en la fase de ascenso con la apuesta por Servando en el lateral izquierdo.

El entrenador tenía en la plantilla dos especialistas para ese puesto, Andrés Sánchez y Luiz Pavez, pero a la hora de la verdad no contó con ellos y se inclinó por el isleño, central diestro, para el costado izquierdo de la zaga. Quería seguridad en la defensa por encima de todo. Le salió bien. El conjunto amarillo, que ni mucho menos partía con la condición de favorito -accedió a la fase definitiva como cuarto clasificado del grupo IV- sólo recibió un gol en los seis partidos de aquel play-off y cuando pocos lo esperaban después de una campaña irregular dio la campanada y recuperó su sitio en la Liga de Fútbol Profesional.

Casi dos años después, ahora en la división de plata, el preparador cadista repite la historia y de nuevo prescinde de los dos laterales zurdos puros, aunque esta vez el sustituto no es Servando. En los dos últimos partidos, frente al Lorca y el Osasuna, no participaron ni Lucas Bijker ni Brian Oliván -el catalán no estaba del disponible del todo para la cita contra los murcianos- y Cervera colocó al central Mikel Villanueva en ese lado de la retaguardia. La explicación del míster fue que se estaban concediendo muchos centros desde las bandas -también realizó un cambio en el lateral derecho, pero fue un relevo natural de Rober Correa en lugar de Javier Carpio- y quería fortalecer la defensa.

En esta ocasión no resultó ganadora la apuesta del míster. Cervera puso a Villanueva en busca de mayor corpulencia y seguridad pero un error del zaguero en Pamplona se convirtió en el origen del golazo de Fran Mérida, el único del encuentro. El central, ubicado como lateral, se vio sorprendido por el veloz desmarque de un contrario, al que agarró en una esquina cerca del área en una clara falta que además le costó la cartulina amarilla.

En la segunda parte, con el Cádiz por debajo en el marcador, el técnico dio entrada a dos delanteros y uno de los jugadores relevados fue Villanueva. La incógnita es si en el próximo compromiso liguero Cervera mantiene al futbolista sudamericano en el mismo puesto o levanta el castigo a los laterales izquierdos.

El Cádiz necesita gol y jugadores acostumbrados a desenvolverse en la banda tienen más rapidez y facilidad para llegar arriba y centrar.