Cervera espera comenzar 2017 igual que acabó 2016

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, espera que su equipo empiece el año con "la misma intensidad y alegría" con el que acabó 2016. A su juicio, "las vacaciones son largas para un equipo de fútbol" y no oculta que "será complicado" comenzar 2017 con idéntica dinámica del cierre del año anterior "porque la racha es muy buena y los rivales apretarán. Será difícil mantenerse en el lugar que estamos ahora", ha afirmado el preparador cadista en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Elche.

El ambiente que sirve en la calle con la marcha del Cádiz es eufórico pero el equipo mantiene la cabeza fría. Eso sí, "yo trato que los jugadores disfruten del momento", ha señalado el técnico antes de apuntar que "el nivel de alegría es bueno y se nota".

Los parones de competición a mitad de temporada no le agradan al míster pese a que comprende que haya un necesario descanso. "No me gustan porque las cosas no las puedes controlar y no sabes qué va a pasar a la vuelta. Se descontrola un poco todo aunque tratamos de controlarlo. Será el domingo una jornada de Liga descontrolada, en la que se puede dar algún resultado que no sea el habitual".

Sin citar nombres, pero sí ha admitido que algún jugador ha regresado con algo más de peso, aunque resta importancia al hecho. "Es normal que alguno suba de grasa y se pierda masa muscular".

El conjunto amarillo afronta la visita al Elche con el sistema que tantos frutos le ha dado. "La idea es la misma", ha explicado Cervera a la espera de que lleguen refuerzos en enero que permitan otras variantes. "El club trabaja para que tengamos más registros y podamos jugar de otra manera en determinados momentos, pero la idea no cambian en cuanto a entrega, sacrificio y correr más que el rival, con nuestras armas bien definidas".

El Cádiz acude al Martínez Valero con la máxima ambición en un duelo nada fácil. El objetivo es que el partido se le haga largo en casa, que no se pongan rápido con ventaja y se colocan por delante que seamos capaces de reaccionar. Que no haya dueño del partido". De las virtudes del Elche ha destacado que "es un equipo que marca goles, el último partido iba perdiendo 0-2, logró empatar y no ganó porque falló un penalti. Dispone de buenos jugadores, que son peligrosos".