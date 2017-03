Cervera: “Me preocupa la exigencia de aquí al final del trayecto”

El entrenador del Cádiz ha reconocido en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el UCAM en Murcia que le preocupa “la exigencia al final del trayecto”. “Somos un equipo con unas características y puede haber unas exigencias a las que no lleguemos”, ha explicado, precisando que “contra el Tenerife nos costó porque estuvo bien plantado” y recordando que “otros venían a hacer otro fútbol y les pudimos meter mano”, por lo que concluye que le preocupa que “otros nos hagan como el Tenerife”.

Preguntado por la presencia de Abdullah para la visita de este fin de semana, Álvaro Cervera ha anunciado que cree que no podrá contar con el internacional de Comores porque “ha venido con una rodilla un poco fastidiada, el fisio dice que está hinchada y que le va a hacer unas pruebas, pero la sensación es que tiene una lesión”. Obviamente, la ausencia del centrocampista trastoca sus planes “porque tampoco tenemos a Garrido, nos quedamos con dos mediocentros puros y ante cualquier contingencia habrá más dificultades para modificar”.

Sobre la sensación de ansiedad que parece haberse generado tras la derrota del pasado domingo, admite que “no es buena” y confiesa que “no nos gustaría que de aquí al final no salieran las cosas y se le diera la vuelta a la tortilla. Lo del otro día fue un parón fuerte pero estamos en una posición buena para luchar”. En este sentido, asegura que “en el fútbol no se valoran las cosas en el momento sino más adelante. Estoy convencido. En el momento puede haber frustración con las derrotas y alegrías con las victorias, pero con el tiempo se valorará”.

Respecto a la posibilidad de introducir cambios, más allá de los obligados, razona que “llega un momento en el que lo mismo no da y puede hacer falta gente más fresca de mente y cuerpo. No contemplo una revolución pero es posible algún cambio. Tampoco es cuestión de que alguien vaya a perder el puesto”.Por último, en relación al rival, advierte que “el UCAM está siendo muy complicado en casa, tiene las ideas claras, es parecido a nosotros en el juego y peligroso porque venimos de perder y cuando vamos obligados normalmente no nos salen las cosas como queremos”.