Cervera, orgulloso de su espejo

Primera comparecencia de prensa de Álvaro Cervera, previa a un compromiso oficial como el debut en Liga. El entrenador del Cádiz no huye de su máxima en cuanto a repetir lo mismo que el curso anterior. Lo tiene claro y sabe que la dificultad es grande por lo que supone de listón el pasado más reciente.

"El fútbol es el resultado. Nos faltan algunas cosas, y no me refiero a jugadores sino a unos mecanismos que debemos ir cogiendo", explicó en primer lugar Cervera, que reconoció que "no somos ahora mismo un equipo fiable al cien por cien más por fallos nuestros que por virtudes del contrario". "Debemos evitar esos fallos".

El técnico se puso serio con el mensaje existente sobre las aspiraciones similares a las obtenidas el pasado curso. "Hace unos años me pasó en un equipo. Con un año en Segunda División se debería mirar a consolidar más que ascender. Lo dije y me cayeron palos por todas partes. Y al final se peleó por no bajar", explicaba Cervera refiriéndose a su etapa en el Tenerife. "Hay que tener los pies en el suelo y hay que reinventarse porque han mejorado todos los rivales de la categoría. Por haber sido quinto el año pasado no podemos pensar ahora en ser tercero o cuarto. Eso es una utopía", aclaró.

Valoró la posibilidad de utilizar un sistema distinto al habitual, si bien expuso las condiciones para ello. "Podemos poner un 4-4-2, pero el problema es que los dos de arriba tienen que hacer un trabajo de defensa. Si hacen ese trabajo es perfecto. De esa forma se puede poner un 4-4-2. Defender es una parte del juego y es muy importante".

Cervera sabe que es complicado alcanzar el techo de la campaña anterior, lo que le lleva a decir lo siguiente: "Firmaba ahora mismo que el Cádiz sea igual del año pasado. Queremos que la idea de bloque sea la misma y mejorar los detalles. Pero buscamos el mismo armazón".

En cuanto a la actualidad derportiva, indicó sobre Abdullah y José Mari que "en condiciones normales no se contaría con ellos, pero por el momento vamos a hacer una excepción". Los dos centrocampistas han pasado por problemas físicos en los últimos días, aunque Cervera aclara que "están bien".

Para acabar, se refirió al Córdoba. "Sabemos cómo juega por cómo juega el entrenador y por los jugadores que tiene. El principio es difícil para todos. Nosotros el año pasado jugamos mejor que el Córdoba. Ellos tienen otra manera de jugar al fútbol que nosotros, ni mejor ni peor, sólo diferente".