Cervera lanza un guiño a Morera

El Cádiz y el Carnaval se dieron ayer la mano en una tarde-noche magnífica que acabó con un simpático guiño del entrenador Álvaro Cervera al cuartetero Manolo Morera, en relación al sentimiento gadita que el autor de Carnaval ha llevado con enorme éxito este año a las tablas del Teatro Falla.

Después de exponer sus impresiones y de aclarar algunos aspectos de la remontada de su equipo, el entrenador del Cádiz lanzó la siguiente frase: "No cabe duda que una expulsión en la primera parte compromete un partido porque se lo arregla al otro pero te obliga a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. El Oviedo ha hecho un gran partido, sobre todo en desgastar al rival. El partido estaba igualado antes de la expulsión, luego nos hicieron el gol pero terminamos remontando, aunque no de la mejor manera. Pero el que venga aquí sin saber a qué jugamos... no es de Cádiz", momento en el que los compañeros de prensa de la capital gaditana echaron a reír. Cervera demostró que se había empapado bastante el concurso de agrupaciones.

El técnico del equipo amarillo apuntó que "a raíz de la expulsión debimos llevar la iniciativa y en un balón parado llegó el 0-1". "Hemos remontado de forma adecuada, pero no brillante. Estamos contentos con haber ganado, aunque hay que analizarlo. Tenemos 47 puntos, si bien contamos con muchas lagunas que enmascaramos con nuestro esfuerzo. Buscamos lo que es mejor para el equipo y pensamos en el sobresaliente, pero a veces con el suficiente nos da", insistiendo en que "debemos hacer más cosas de las que hacemos". "Un saque de banda a favor en el campo contrario no puede acabar en gol en nuestra portería", se lamentaba Cervera.

El bagaje con y sin balón le llevó a decir que "tenemos buenos jugadores; tan bueno como Perea con balón y Garrido sin balón, pero por encima de todo buscamos que tengamos equilibrio sin la pelota". "La permanencia está muy cerca y partidos como éste te dan alegría". Pero el máximo responsable del plantel cadista no paraba de insistir en algunos aspectos que le preocupan y que le llevaron a decir que "el partido hay que analizarlo con calma porque han existido varias fases en las que han movido la pelota y tienes que decir que tienen un puntito más" en cuanto a calidad e incluso velocidad de juego.

Una de las claves para Cervera se produjo cuando su equipo se lanzó descaradamente a igualar la desventaja. "El equipo ha ganado porque al final llevó al Oviedo a defender más atrás. No lo hicimos antes y había que mover de otra manera. No dudo que el coraje también cuenta pero forma parte del fútbol. Insisto en que hay que analizarlo porque el Oviedo llevaba diez partidos sin perder".

En cuanto al rendimiento de gente como Perea y Eugeni, el preparador explicó que "estamos deseando que todos formen parte de las rotaciones, pero el equipo no se puede resentir porque la idea siempre es ganar".