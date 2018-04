Cervera: “Tendremos fuelle hasta el final”

Álvaro García: El equipo no estuvo bien”

“El equipo no estuvo bien”. Esa fue la primera frase de Álvaro García poco después de la derrota sufrida por el Cádiz en el campo del Reus. El extremo fue directo al grano y reconoció el mal partido del conjunto amarillo. “No generamos el peligro que normalmente generamos y si no conseguimos llegar al área contraria por las bandas es muy difícil que podamos lograr la victoria”.

El utrerano no escondió la realidad y admitió que no estuvo fino en Reus. “No me encontré bien en la primera parte”, afirmó antes de explicar que “ no me llegaron muchos balones y cuando me llegaron siempre tuve uno dos jugadores del Reus encima, y así y es difícil. En la segunda parte quizás sí estuve mejor, pero tampoco bien del todo.

“Si estábamos arriba en la clasificación era porque porque nos lo habíamos ganado, tenemos que seguir con las mismas ganas e ilusión, hay que ir a por todas”. Reconoció que “es una derrota dura, era un partido importante para nosotros, queríamos ganar, pero no se dio como queríamos”. El exremo aseguró que “no nos vamos tocados, pero sí fastidiados porque queríamos llevarnos los tres puntos pero el partido no salió”. Aeguró que “no nos falta fuelle, más que nada es la cabeza, es por perder, no sale las cosas. El equipo no está mal físicamente”.