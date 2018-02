Cervera espera una versión mejorada

El Cádiz juega el sábado un partido de fútbol que ha quedado en un segundo plano por la detención de Quique Pina. Pero la competición no se detiene, el balón echa a rodar y el objetivo del conjunto amarillo es continuar en la cima de la clasificación.

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, espera un Nástic de Tarragona aguerrido en su estadio tras el relevo de técnico -Nano Rivas sustituyó esta semana a Rodri-. "Ha cambiado de entrenador será un rival diferente, no consigue buenos resultados en su estadio y todo indica que va a dar un giro. El rival saldrá a morder y nosotros tenemos que estar más despiertos que en las últimas fechas".

Cervera tiene claro que sus jugadores también tienen que cambiar. "En el equipo tienen que estar más juntos. En la primera jugada del anterior partido el contrario tocó y llegó a nuestra portería. Tenemos que jugar a lo que jugamos siempre y trabajamos para ello".

"El equipo necesita de jugadores para mantener cierto ritmo de competición y coger un punto más alto porque no estamos en el mejor punto", reconoció el preparador cadista. ¿Sustituirá Fausto Tienza al sancionado Jon Ander Garrido? En principio no lo parece, al menos en el once inicial, a tenor de las declaraciones de Cervera. "La idea es contar con él pero no lo veo físicamente porque él te lo dice al final de los entrenamientos. Estuvo un tiempo parado y le va a costar un poco".

Además de Garrido, el míster tampoco puede contar con el lesionado Brian y Rober Correa, este último recuperado de la luxación en un hombro aunque aún con dificultades para ir al choque. Salvi y Abdullah tienen molestias en un tobillo aunque podrían estar disponibles.

El técnico admitió que "preocupa que los delanteros no marquen", pero no lo achacó sólo a los arietes, que "tienen ocasiones cuando llegan los extremos, pero si los delanteros juegan de espaldas y muy solos es muy difícil. Los extremos llegan cuando el equipo está bien. Es todo una cadena. Nuestra virtud es que llegamos con profundidad por las bandas y defecto es que cuando no estamos bien en las bandas lo notamos. A veces habrá que jugar de otro modo". Y es que el Cádiz "es fuerte cuando es fuerte en defensa y es rápido".

El mercado de invierno llegó a su fin con tres incorporaciones: Eugeni, Fausto Tienza y Jona. Cervera se mostró satisfecho con las llegadas. "No buscábamos más allá de esos fichajes. Lo que queríamos era gente para la media y un delantero, lo hicimos y no hubo nada que hacer a última hora. Ha sido un mercado tranquilo, es mejor así, y la situación en la clasificación ayuda".

Sobraba una ficha y al final fue Sankaré quien se quedó sin licencia. ¿Era lo lógico? "Si le peguntas a él no es lógico", respondió el entrenador. "Es una pena pero el club tenía que dar un paso, no es el que quisiera el club, la decisión se debió a que la evolución que va a ser buena pero no a corto plazo, y nosotros lo que necesitamos es medio y corto plazo".

Preguntado por Jona, el míster dijo que "deportivamente está bien, no sé físicamente porque lleva tiempo sin jugar. La idea es contar con él desde el primer día".