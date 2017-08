Cervera espera un duelo complicado

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, afronta el primer partido en casa de la temporada condicionado con las bajas. El técnico confirmó ayer las ausencias de José Mari y David Barral, en ambos casos con molestias en uno de sus tobillos. Tampoco están disponibles Sankaré, Alberto Perea y Rubén Cruz, y en cambio sí opta a un puesto Nico Hidalgo una vez superada su microrrotura fibrilar. Cervera calificó de "complicado" el estreno liguero del conjunto amarillo en el estadio Ramón de Carranza frente al Alcorcón. "Es importante llegar con una victoria en la primera jornada después de la pretemporada que hicimos. Será difícil contra un rival con cinco defensas pendiente de no recibir un gol". El Alcorcón empató a cero en su feudo ante el Sporting de Gijón.

La escuadra madrileña ha renovado la plantilla casi en su totalidad. "Los equipos cuando están en fase acoplamiento lo que hacen primero es apuntalar la parte de atrás", señaló sobre el adversario, "que ha cambiado la forma de jugar" en relación a la temporada anterior y no hay demasiados elementos de juicio para conocer en profundidad cómo se desenvuelve.

Lo que sí tiene claro Cervera es no va a ser nada fácil encontrar espacios ante la defensa contraria. "Todo el mudo sabe cuál es nuestra de forma de atacar y con una defensa de cinco va a ser difícil. Pero tenemos que buscar el camino poner mucho interés, mucho empeño y tratar de meter la que tengamos. Puede ser un partido largo si no marca nadie pronto. Usaremos nuestras armas para tratar de sacarlo adelante". No se olvidó del hecho de ejercer de local. "Es bueno jugar delante de tu gente, que los nuevos sepan lo que se vive".

El entrenador reconoció no haber visto cómo está el césped del Carranza y se limitó a señalar que "nos comentan que están haciendo todo lo posible para esté mejor".

Preguntado por la obligada ausencia de Barral, Cervera explicó que el delantero "no ha tenido una pretemporada normal, lo expulsaron en un partido y le costó adaptarse, pero llegó la primera jornada de Liga y en Córdoba y dio la sensación de haber cogido lo que queremos". Pero no sólo se trata de Barral. Hay otros jugadores que tampoco pueden participar. "Lo preparas y se va todo al garete", comentó el técnico antes de dar por hecho que será Dani Romera el que ocupe el lugar del isleño en punta. Del joven ariete dijo que "es un jugador que molesta mucho a las defensas, es peligroso dentro del área y hace buenos desmarques. Va a tener que pelear con tres centrales altos enfrente y le toca sufrir, va a hacer una labor en pos del equipo".

No desveló es cómo suplirá la baja de José Mari. "Tenemos otros tres medios, jugarán dos y a uno le tocará esperar a no ser que pongamos los tres, algo improbable porque nos quedaríamos sin recambio en el banquillo". Preguntado por Álex Fernández, indicó que "juega bien al fútbol y todavía se está acoplando a lo que queremos". De Abdullah afirmó que "es la anarquía personificada y cuando nos viene bien es importante. Él sabe lo que queremos y nosotros sabemos lo que nos puede dar. Lo dejamos cómo está y nos va bien a los dos".

El entrenador no se atrevía a precisar cuándo podrá tener la plantilla al cien por cien en cuanto a adaptación. Lo que sí dijo fue que que "las pretemporadas no sirven para nada salvo para trabajar porque muchos fichajes se hacen a última hora. Debemos seguir haciendo kilómetros y no sabemos cuándo estarán todos acoplados". Por eso resaltó el valor del triunfo obtenido en Córdoba. "Íbamos sabiendo que nos podía venir bien un empate pero nos vimos con esos dos goles por delante".