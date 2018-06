Cervera no se esconde

álvaro Cervera compareció en la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde confiado pero prudente. "Llegamos con todo, menos José Mari y Garrido, que podría forzar pero me ha dicho que casi resta más que suma", reveló el técnico antes de poner en valor que "hemos hecho los mismos puntos que el año pasado, alguno habrá hecho más y por eso aún no estamos clasificados. La línea es buena pero hay que refrendarla en Granada. Habríamos firmado llegar a la última jornada así", apuntó.

Sobre el Granada y su buen rendimiento en casa señaló que "con tan buenos jugadores, cuando se juntan y tienen feeling son casi imbatibles. Cuando un rival corre igual les cuesta más, pero si tienen su día son muy buenos. Pienso que lo que le ha pasado es extraordinario, que no esté luchando por subir no es lo normal. Debería haber sido como el Levante del año pasado".

No quiere ni oír hablar de que el rival no se juega nada. "El Tenerife no se jugaba nada, metieron el gol del empate y cogieron el balón para sacar rápido. Voy a jugar como si fuera la jornada 3 o la 15, luego cómo venga el rival es otra cosa, pero yo tengo que manejarlo como un partido más". Cervera sigue dándole vueltas al duelo con el Tenerife. "Fue un golpe de suerte, de mala suerte, pero el fútbol es así; el día anterior el Real Madrid ganó la Champions por lo que la ganó".

Preguntado por los recuperados Salvi y Barral, el preparador confesó que no cree que el extremo sanluqueño salga titular "porque lleva casi un mes parado, pero la última media hora igual sí puede estar en su nivel". En el caso del isleño, "ha estado parado menos tiempo y si quisiéramos contar con él de principio, sí, no habría problema".

¿Qué sensaciones tiene el grupo? "Desde fuera se ve mucha calma, imagino que desde dentro cada uno igual ve otra cosa, pero yo observo calma, no sé si de seguridad, de miedo... Personalmente, el otro día estaba muy enfadado, muy cabreado, porque había cosas que se me habían escapado, pero me he calmado y sé que hemos hecho un gran trabajo y podemos refrendarlo. Estoy tranquilo y confiado en que podemos ganar. No creo que empatando nos metamos. Tenemos que ganar". En definitiva, afronta el duelo como una final, "pero no como un play-off, en donde los dos tienen mucho que ganar y que perder".

Cervera reconoce que su principal preocupación es la falta de gol. "Nos cuesta marcar y para ganar tenemos que marcar. Estos partidos contra equipos grandes los hemos manejado bien, pero el problema del gol siempre lo tenemos". En este sentido, la participación de Aitor puede ganar enteros. "Es una opción que siempre la hemos tenido, de los jugadores con más calidad, con diferencia, pero tienes que conjugar muchas cosas para encontrar medio Aitor".

Por último, se alegró de que la afición viaje -"es bueno, casi siempre que nos han arropado ha salido bien", recordó- y sobre el supuesto interés del Málaga comentó medio en broma que "son rumores, aunque siendo un jeque...".