Cervera, convencido de cambiar la dinámica

álvaro Cervera compareció ayer en sala de prensa como previa del Cádiz-Rayo Vallecano, y las lesiones marcaron buena parte de su cita, con momentos de cierta tensión y malestar por parte del preparador. "Tenemos problemas físicos y hay que añadir los que no son físicos. Algo estaremos haciendo mal. No lo sé porque estamos trabajando bien. No sé si no aguantamos las cargas o los dobles partidos (Liga y Copa)", explicó.

Cuando fue profundizando en el tema, dijo que "desde fuera lo achacáis a algo, pero yo no lo sé". "Cuando las cosas van mal hay muchos motivos; por el juego, por el problema físico, porque se fallan penaltis... Cuando las cosas van bien no hay problemas. Estamos trabajando a tope. Para mí el problema físico es correr en el campo".

Cervera tuvo tiempo para dejar un mensaje para que vuelva la confianza. "Desde que llegué, el equipo no ha hecho más que ir para arriba. Estamos convencidos de que volveremos", pero admitió que "en el fútbol no hay paciencia ni se cree; sólo vale ganar".

En cuanto al Rayo Vallecano, expuso que "tiene un sistema de juego diferente, con un rombo". "Juega bien y maneja bien el balón. Si somos capaces de robarle la pelota podemos hacerles daño".

El entrenador rayista, Míchel, también atendió ayer a los medios de comunicación para trasladar sus impresiones. "Mañana (hoy para el lector) tenemos que ser capaces de tener la posesión y estar muy fuerte en la vigilancia para evitar los ataques de los hombres de arriba del Cádiz", agregando que "mi mayor preocupación es ver a mi equipo en el mejor estado de forma y ahora mismo confío en mis jugadores", remató Míchel.