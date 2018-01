Cervera da por bueno el empate a pesar de empezar ganando

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, ha analizado el encuentro de su equipo contra el Lugo destacando el valor de puntuar a pesar de que el triunfo estuvo cerca.

"Ellos empezaron bien pero hicimos algún cambio y acabamos bien la primera parte", aclarando que "el equipo no es ni el de principio de Liga, que no ganaba, ni el de ganar todos los partidos seguidos". "Hemos visto que nos cuesta mucho. Viene el Lugo, toca la pelota y nos cuesta. Nos va a costar muchísimo porque no somos los mejores de la categoría. No tenemos muchos registros para llegar a la portería contraria. Tenemos que valorar todos los puntos que sumemos porque nos va a costar mucho".

De la actuación de Eugeni, autor de un golazo, ha dicho que "con la pelota ha estado muy bien pero sin ella le cuesta parecerse a nosotros". "Cuando tenemos la pelota participan todos y a él le cuesta".