Cervera avisa que el rival es "muy fiable"

álvaro Cervera repasó ayer la actualidad del equipo con motivo de las previa del choque de hoy contra el Lugo. El preparador habló de los dos últimos fichajes y se refirió a la situación de David Barral. Todo ello con el partido contra el cuadro gallego entre ojos.

"Hemos trabajado más pensando en lo futbolístico que en lo psicológico porque el equipo está tranquilo y la situación es buena", añadiendo que "lo que nos está faltando a nosotros es nuestra esencia y tener un equipo fuerte y solidario que a los contrarios le cueste". "Principalmente es lo que hemos trabajado en el campo y hablado con la gente. Los futbolistas están igual de bien".

Barral vino para ser la referencia arriba; futbolísticamente está dando, pero no lo que necesita el equipo"

Un plantel que aguarda a un Lugo que respeta mucho el técnico cadista. "Es el mejor visitante y se trata de un equipo muy fiable. Hemos visto que tienen varios registros, mueven bien la pelota y nos lo van a poner muy difícil. Nos van a poner en muchos aprietos. Es un equipo que está muy tranquilo en la clasificación. Nosotros no tenemos que volvernos locos con el resultado y pensar en ser nosotros mismos", apuntaba.

Valoró el aspecto favorable de ir recuperando efectivos al afirmar que "hemos entrenado todos y ya no hay ningún lesionado". "Los que no están disponibles es más por falta de entrenamientos", alertando de la leve duda que existe sobre Álvaro García. "Lo veremos mañana (hoy para el lector). Sufre entrenando, tiene tos y alergia".

Su análisis sobre los dos fichajes de esta semana le llevó a decir lo siguiente: "Los dos vienen para su parcela. Fausto es un jugador que se maneja por la zona que nosotros necesitamos y puede jugar de Garrido, de Abdullah o de Álex". En cuanto a Jona, indicaba que "jugamos con pocos delanteros, pero Jona es el mejor que puede venir para este equipo, porque aguanta bien el balón y puede adaptarse bien a nuestro sistema".

Un asunto espinoso que salió a relucir en la rueda de prensa fue el que afecta a Barral, cuyo descarte en la convocatoria pasada causó gran sorpresa porque Cervera prefirió llevarse al canterano Seth Vega. Se le cuestionó por las opciones de ir citado y se limitó a responder que "seguramente vaya convocado". Posteriormente aclaró que "las cosas siempre se hacen con un sentido deportivo, pues como un castigo no hubiese sido en ese momento, sino anteriormente y hubiese sido un problema". Y admitió en el caso del ariete que "hay un momento que todo se junta, lo expulsan en el último día, deportivamente no se integra a la forma que yo quiero y hay que buscar una solución". "Al final el ir o no convocado es un tema deportivo. Necesitaba alguien que aportara más que lo que me aportaba Barral. Vino como delantero referencia para ser la referencia en la parte de arriba. Lo cierto es que futbolísticamente no es que no esté dando lo que tiene que dar, sino que no está dando lo que el equipo necesita".