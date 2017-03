Cervera asegura que se siente valorado en el Cádiz

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha querido aclarar hoy las declaraciones que realizó hace justo una semana, cuando fue preguntado si se sentía valorado como técnico del equipo amarillo. "Sé que en Cádiz se quiere más, pero a todos nos gusta sentirnos queridos”, dijo entonces. Hoy ha asegurado que hace una semana "fui injusto” y ha subrayado que "desde que llegué nada más que he tenido gente apoyándome en todo. Es así, sino hubiese sido así me callaría”.

Ha explicado que cuando habló el viernes pasado hablé "hice una valoración global sobre si los entrenadores son valorados o no”. Ha recalcado que en el Cádiz "sí se me valora dentro y fuera, se me aprecia, se me ayuda, se cree en mí”.