Cervera aprovecha la proximidad del viaje para citar a 20 jugadores

El ex cadista Diego González, fijo en el once sevillista

El entrenador del Sevilla Atlético, Diego Martínez, recupera a los lesionados y sancionados que no estuvieron en Reus el pasado fin de semana: el portero José Antonio Caro, que en principio apunta al once inicial, y otros jugadores como el mediocentro camerunés Yan Brice, quien quizásinicie el encuentro en el banquillo. Además, volverán a la convocatoria el defensa central Álex Muñoz y el extremo izquierdo Pozo, dos futbolistas convocados para la última jornada de LaLiga Santander por el argentino Jorge Sampaoli. Si no hay sorpresa, en la alneación del filial sevillista estará el chiclanero Diego González, ex de la cantera del Cádiz que cumple su segunda temporada en el club de Nervión.