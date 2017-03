Cervera admite el mal partido de su equipo

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, señaló en sala de prensa que su equipo había tenido un mal día. "En ningún momento hemos estado cómodos. Ellos lo han hecho muy bien y nos lo han puesto difícil. No había manera de crearles peligro".

El técnico cadista admitía que por ocasiones "no hemos merecido ganar y ellos sí", añadiendo que "estoy seguro que ha sido un partido malo en el que no salía nada". "Incluso queríamos hacer cosas que no sabemos".

Sobre el cambio obligado por la lesión de Garrido, apuntaba que "con Carpio no generas mucho, pero cuando más tranquilo estaba el partido para nosotros llegó el gol". "Los partidos se pueden ganar o perder, aunque con una identidad. Hemos hecho cosas que no sabemos hacer".