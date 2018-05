Cervera: "Llegamos pensando que éramos mejores sin la tensión necesaria"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, atendió a los medios de comunicación al término del encuentro que el equipo amarillo jugó en el Mini Estadi de Barcelona. El técnico cadista no ocultó la realidad de lo vivido en el choque contra el Barcelona B y destacó que "fue un partido muy malo por nuestra parte, muy mal jugado". Cervera explicó que "el encuentro estuvo mal encarado, no sólo en juego, si no en la forma de estar en el campo".

El entrenador se refirió a los tres tantos recibidos que derivaron en una dura derrota. "Los goles lo dicen todo: el primero es un balón parado, el segundo es una pérdida y el tercero creo que es una cesión".

Cervera no mordió la lengua y señaló que "no es la forma de afrontar un partido como el que teníamos. El rival, que se está jugando el descenso y nosotros hemos llegado pensando que éramos mejor". Insistió el técnico en que "contra el Zaragoza luchamos contra un equipo que venía ganando y hoy hemos llegado aquí pensando que somos mejores que el contrario y sin la tensión necesaria".