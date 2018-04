Carrillo asume la necesidad de ver portería

José Ángel Carillo ha sido el jugador que este mediodía ha pasado por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal, donde ha expuesto sus impresiones sobre el equipo y a nivel particular. "Este año no hemos tenido la suerte de cara al gol. Tantos mis compañeros como yo hemos tenido ocasiones y no las hemos metido. Esos goles los ha necesitado el equipo", añadiendo que "el Cádiz en defensa no regala nada". "Es el equipo menos goleado de la categoría. Estamos generando mucho pero no entra. El Cádiz es un equipo de trabajo, constancia, trabajar para ayudar al compañero. Ojalá podamos meter todos los goles posibles de aquí a final de temporada”.El delantero cadista no oculta la realidad de su papel y el del resto de atacantes cuando ha afirmado que "al delantero se le exige gol". "No hay excusas, al final hay que meter gol. Nuestro equipo es el menos goleado y en nuestro trabajo también entra el buscar a las bandas. El equipo está generando. Contra el Almería nos encontramos con René. El equipo está generando ocasiones y ojalá estemos enchufados y podamos aportar goles".