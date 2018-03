Carpio renueva una temporada

El Comité de Competición ha desestimado las alegaciones presentadas por la amarilla a Garrido en el partido contra la Cultural en León. Pese a la prueba videográfica presentada por el club para demostrar que no golpeó a un rival de forma temeraria en la disputa de un balón, Competición entiende que no existe error material del árbitro al amonestar. Así pues, Garrido se sitúa a una tarjeta de la suspensión, como Kecojevic y Álex Fernández.

El Cádiz y Javier Carpio alcanzaron ayer un acuerdo para renovar el contrato del lateral derecho una temporada más, hasta el 30 de junio de 2019, aunque con una cláusula que podría prolongar su continuidad hasta 2020. El salmantino expresó su "alegría y felicidad por poder seguir defendiendo esta camiseta", agradeció al club "la confianza que tienen en mí" y, preguntado por la lucha por el asceno directo, aseguró que "no vamos a dejar de soñar".

Si bien por diferentes circunstancias esta temporada no está siendo tan fijo como el pasado curso, Carpio obtuvo ayer la recompensa a su rendimiento y profesionalidad con una ampliación de su vinculación con la entidad más allá del próximo 30 de junio. Además, ambas partes han pactado una cláusula dentro del documento por la que, si se dan una serie de circunstancias, el contrato podría verse prorrogado una temporada más hasta junio de 2020.

Como era lógico después de la rúbrica, el futbolista salmantino compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal en calidad de gran protagonista del día. "Es una alegría y una felicidad poder seguir defendiendo esta camiseta. Estoy feliz en el club y en la ciudad. Tengo que dar las gracias por poder renovar y por la confianza que tienen en mí", expresó.

Igualmente, el defensa mostraba su satisfacción y afirmaba que "no hay que asociar la renovación con estar siendo titular o no. Desde el primer día he luchado al máximo aportando mi grano de arena, y creo que todo ha influido". Dicho esto, se apresuró a matizar que no renuncia a seguir siendo importante en el equipo: "Es la primera vez que me ha tocado apoyar al equipo desde fuera. Es difícil, pero es normal porque también le ha tocado a otros. Sigo luchando esperando mi oportunidad y cuando llegue intentaré aprovecharla".

Con dos jornadas cruciales en el horizonte inmediato, Carpio revela que en el vestuario se habla abiertamente de apostar por intentar alcanzar las dos primeras plazas: "Sería ponerle una guinda al pastel de este equipo al que no se le puede reprochar nada. Estamos terceros, con opciones de poder entrar en ascenso directo el lunes, y no vamos a dejar de soñar con cosas bonitas. Conseguimos llegar a los 50 puntos mucho antes de lo que imaginábamos cuando hubo una mala racha al principio. A ilusión no nos gana nadie, no tenemos presión como otros equipos, pero no por eso vamos a dejar de ganar partidos".

El primer examen para pelear ese ascenso directo aguarda el lunes en Carranza con motivo de la visita del Huesca. "Todos los equipos pasamos por dinámicas durante una temporada y parece que ese es el caso del Huesca ahora. Pero nuestra idea es la misma de siempre, conseguir los tres puntos sea quien sea el rival".