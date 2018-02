Carpio y Lucas Bijker fuera de la convocatoria

La primera convocatoria de 20 futbolistas confeccionada por el entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, para afrontar el partido contra el Lorca depara las sorprendentes ausencias de los laterales Javier Carpio (derecho) y Lucas Bijker (izquierdo), fijos en las alineaciones pero bajas por decisión técnica para la cita del sábado en el estadio Ramón de Carranza. Los dos pagan los platos rotos de la derrota (1-0) cosechada por el conjunto amarillo en el campo del Numancia.

En la lista no figura ningún lateral izquierdo porque Brian no está recuperado del todo de la pequeña rotura muscular que sufrió en el choque frente al Lugo. No está el sancionado Fausto Tienza y tampoco David Barral, en su caso por una decisión del entrenador. Sí aparecen entre los elegidos los cuatro defensas centrales y se supone que uno de ellos será el que se ocupe del costado izquierdo de la zaga.

La primera lista del preparador cadista -mañana tendrá que hacer la definitiva cuando efectúe dos descartes- está formada por Alberto Cifuentes, Rubén Yáñez, Rober Correa, Servando, Mikel Villanueva, Marcos Mauro, Ivan Kecojevic, Jon Ander Garrido, Rafidine Abdullah, Álex Fernández, Alberto Perea, Eugeni Valderrama, Nico Hidalgo, Salvi Sánchez, Aitor García, Álvaro García, Moha Traoré, Jona, Dani Romera y José Ángel Carrillo.