Carpetazo al 'caso Cheryshev' en el Tribunal Supremo sin sorpresa

Cuando el 2 de diciembre de 2015 el Real Madrid ganó al Cádiz en el Ramón de Carranza por 1-3 pero quedó eliminado de la Copa del Rey por alineación indebida de Denis Cheryshev, el director general del club, Emilio Butragueño, aseguró que el equipo blanco no había hecho el ridículo porque "nunca lo hace". Días después, el presidente, Florentino Pérez, anunció que los servicios jurídicos de la entidad se ponían manos a la obra para trabajar y llegar hasta donde fuera necesario para que se hiciera justicia. Pues bien, dos años y medio después de aquello el final ha llegado. La Justicia ordinaria ha confirmado que la deportiva acertó de pleno con su decisión y de paso ha rubricado que, en efecto, el Madrid cayó en el ridículo no ya por el error al alinear a un fubolista que no podía jugar, sino por insistir en lo absurdo.

Como avanzó ayer iusport.com, el Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el caso Cheryshev al no admitir el recurso de casación interpuesto por el Real Madrid contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la alineación indebida del jugador en el citado encuentro. La resolución del Supremo, contra la que no cabe recurso, cierra de este modo un proceso iniciado hace más de dos años, después de que la justicia deportiva diera el encuentro por perdido al Real Madrid por alineación indebida del jugador ruso, que saltó al césped de Carranza cuando tenía pendiente un partido de sanción de la temporada previa en la que había militado en calidad de cedido en el Villarreal.

Tras la previsible decisión de las instancias deportivas, el club de la capital de España acudió a la justicia ordinaria y después de que la Audiencia Nacional tampoco le diera la razón presentó el recurso ante el Alto Tribunal, que tampoco ha admitido su reclamación.

Entre los motivos esgrimidos por el Supremo señala que los argumentos del Real Madrid se centran en "cuestiones fácticas", que no pueden ser objeto de recurso de casación, por insistir "en la cuestión de la notificación personal al jugador y al club que no era interesado en el expediente sancionador por no encontrarse bajo su disciplina".

Cabe recordar que el Madrid defendió siempre que la sanción que arrastraba Cheryshev no fue notificada personalmente al jugador, que no tenía validez por cumplimiento de ciclo y que había prescrito en todo caso.