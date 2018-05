Cara y cruz para los F-1

Aún no se había llegado a la media hora de partido en el estadio Carlos Belmonte cuando Salvi se quedó clavado después de un esprint para intentar marcharse por velocidad de un rival. Notó un dolor en la parte posterior de su muslo derecho y no tuvo más que remedio que parar. Poco después del comienzo de la segunda parte, Álvaro García se escapó con rapidez por su banda y cuando centró desde la línea de fondo sintió un pinchazo en una pierna. Enseguida hizo el gesto con las manos para pedir el cambio para que la cosa no fuese a mayores.

El Cádiz se queda de golpe sin sus dos hombres de referencia que dan sentido al juego de un equipo que trata de sorprender con la aceleración por los costados. Los dos, titularísimos cuando están disponibles, serán sometidos hoy a pruebas médicas que determinarán el alcance de sus respectivas dolencias.

La situación de Salvi es más preocupante. El sanluqueño abandonó llorando el terreno de juego, toda una premonición de que lo que tiene no es nada bueno y todo apunta a que se perderá el importante encuentro contra el Real Zaragoza y quizás alguno más. Si tiene algún tipo de rotura podría incluso decir adiós a una temporada de la que como mucho queda algo más de un mes en el caso de que el Cádiz participase en la fase de ascenso.

La lesión de Álvaro García parece más leve. Si se confirma que sólo sufre una sobrecarga muscular, el utrerano podría estar disponible para el compromiso frente al conjunto maño. Todo dependería de cómo se desenvolviese a lo largo de los entrenamiento de la semana. La ventaja es que el partido es el lunes y por tanto dispone de más tiempo de recuperación.

El Cádiz afrontó casi toda la segunda parte sin sus dos balas por las bandas. Fue la primera vez que tuvo que emplearse sin los dos a la vez, aunque nunca han coincidido los dos de baja al inicio de un encuentro. Salvi se perdió las citas de la undécima, la 33ª y la 34ª jornada, mientras que Álvaro García no participó en los capítulos tercero, quinto, sexto, séptimo, 27º y 37º. En los 29 partidos restantes los dos formaron parte de la alineación.

Si ninguno de los dos está preparado para el próximo duelo, Álvaro Cervera tendrá que hacer encaje de bolillos para suplir dos ausencias de calado. Si al final es uno el que no llega -sería Salvi-, el técnico podría recurrir a Barral o a Carrillo, como ha hecho en envites recientes. Cuando el 7 se tuvo que retirar el pasado domingo en el campo del Albacete, la solución de Cervera fue bajar a Carrillo al costado derecho, aunque en alguna otra ocasión ha sido David Barral el encargado de ubicarse en una banda.

La plantilla descansa hoy y mañana empieza a preparar a fondo el trascendental choque contra el Real Zaragoza con sesiones diarias hasta el próximo domingo. En el vestuario están convencidos de que pueden revertir la situación y transformar la mala racha en buena en las últimas cuatro jornadas, las definitivas para el desenlace del torneo.