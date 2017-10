Caer a la zona de descenso es una posibilidad remota

El Cádiz se situó el pasado fin de semana en situación de riesgo al quedarse con una ventaja de sólo dos puntos sobre la zona de descenso. Jornada a jornada fue cediendo el margen que había adquirido en un fulgurante arranque de temporada arrastrado por una racha negativa de siete encuentros consecutivos de ganar -cuatro derrotas y tres empates-. La renta queda reducida a la mínima expresión y no le queda otra opción que reaccionar de manera inmediata.

El conjunto amarillo comienza la 12ª jornada de LaLiga 1|2|3 en la 15ª posición -la más baja que ocupa desde el sprint de salida de la nueva campaña- con 13 puntos, dos más que el Albacete, escuadra que abre la parte peligrosa de la clasificación. Son cuatro los puestos que debe perder para caer a la 19ª plaza, una posibilidad remota pero que puede suceder si de da una serie de resultados adversos. Un empate en casa frente al Rayo Vallecano -mañana a partir de las seis de la tarde en el estadio Ramón de Carranza- bastaría para que el Cádiz esquivara la zona de descenso este fin de semana.

En el caso de que los de Álvaro Cervera no lograran sumar un solo punto ante el cuadro madrileño, pasarían a depender de los rivales directos que están por detrás en la tabla. A pesar de una una hipotética derrota sería difícil que acabara la jornada en puesto descenso porque para ello debe haber una confluencia de resultados desfavorables en otros estadios. Para que acceda al sótano tendrían que puntuar el Almería -16º con 12 puntos- en el campo del Sporting de Gijón y vencer los que vienen por detrás. El Alcorcón -17º con 12- debería imponerse en su feudo al Real Oviedo, el Nástic de Tarragona -18º con 11- tendría que sorprender al Lugo -segundo- en el Ángel Carro y el Albacete -19º también con 11- dar buena cuenta como local del Huesca. Lo normal sería que el Cádiz no cayera a la zona de descenso en el episodio liguero que se desarrolla entre el viernes y el lunes. La cuestión está en que no se acerque aún más al abismo y para ello necesita retomar la senda de la victoria frente a un rival que se halla inmerso en una buena dinámica. El reto de los gaditanos es huir de situaciones de riesgo y dar un salto a la parte media de la tabla para intentar mira arriba y abajo.