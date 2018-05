Al Cádiz le valen el 58,02% de las combinaciones posibles

El gol encajado en el tiempo de prolongación frente al Tenerife en el Ramón de Carranza impidió que el Cádiz se clasificara matemáticamente para la fase de ascenso a Primera División, dejando esa tarea pendiente para la última jornada, programada para el próximo sábado. Con Sporting y Zaragoza como dueños seguros de dos de la cuatro plazas en litigio para continuar en competición, son cinco los equipos que conservan opciones de acabar clasificados en las dos restantes: Cádiz (64 puntos), Valladolid (64), Osasuna (64), Numancia (62) y Oviedo (62).

Como en la 42ª jornada se disputará un enfrentamiento directo entre dos de esos conjuntos, en concreto el Valladolid-Osasuna, la cantidad de combinaciones posibles de resultados asciende a 81. Los otros tres encuentros que influirán en lo que ocurra en el cierre del calendario de la categoría de plata son el Granada-Cádiz, el Oviedo-Huesca y el Numancia-Cultural Leonesa.

Un análisis de todos los casos susceptibles de producirse permite comprobar que el equipo entrenado por Álvaro Cervera se clasifica para protagonizar las eliminatorias para subir en 47 de los supuestos (58,02%) mientras en 34 (41,97%) se queda fuera de los seis primeros. La distribución por posiciones refleja que los amarillos acaban quintos en 18 combinaciones (22,22%), sextos en 29 (35,80%), séptimos en 20 (24,69%), octavos en 11 (13,58%) y novenos en 3 (3,70%).

En realidad existen cuatro casos en los que la resolución quedaría pendiente de la diferencia general de goles con que finalicen la temporada Cádiz y Oviedo, que estarían igualados en los mismos a 65 puntos en pugna por los lugares sexto y séptimo. Estos supuestos se adjudican en este estudio como favorables a los gaditanos debido a que los asturianos tendrían que imponerse al Huesca por nueve o más tantos para superar al Cádiz en la tabla.

Como resumen, valga refrescar que el conjunto cadista se clasifica siempre si gana en Granada, lo hace perdiendo si el Osasuna vence y no ganan el Numancia ni el Oviedo, y empatando se puede colar en la fase de ascenso por dos vías: una, si no ganan el Numancia ni el Oviedo; otra, si no vence el Numancia, gana el Oviedo y no empatan el Valladolid y el Osasuna.