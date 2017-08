El último fichaje del Cádiz hasta el momento, Rubén Yáñez, ha sido presentado en un acto en el que ha mostrado la ambición que trae al nuevo proyecto. "El Cádiz tiene muchas opciones de subir a Primera. Puede ser un gran año porque se puede conseguir el ascenso", asegura el portero.

El ex madridista sabe que llega a una demarcación con una gran competencia por la presencia de Alberto Cifuentes. "Vengo para ganarme el puesto aunque sé que no tendré las cosas fáciles. Para jugar me lo tengo que ganar", admite.

Rubén Yáñez tiene muy buenos informes de su nuevo equipo gracias a Kiko Casilla, un ex cadista que milita en su anterior equipo, el Real Madrid. "Kiko me ha hablado muy bien del club. Dice que es uno de los grandes de Segunda y que la afición y la ciudad son muy buenas".

El nuevo portero llega cedido una temporada del Getafe, que la semana pasada lo fichó del Real Madrid, donde estaba condenado a ser el tercer portero.