El Cádiz se atasca (1-1)

El Cádiz necesitaba ganar no perder el pulso arriba pero no pudo pasar del empate a uno en casa frente al Lugo en un partido de vaivenes. Empezó mal, con un gol en contra en el minuto 2, pero reaccionó pronto con un gol de Ortuño y fue superior en la primera parte, en la que no sacó rédito de sus ocasiones y se vino abajo en la segunda hasta acabar con un jugador menos por expulsión de Aridane a falta de un cuarto de hora. El tiempo dirá si el punto sumado es suficiente para un equipo amarillo que ha frenado su producción al lograr sólo dos de los últimos nueve. Mantiene los siete puntos de ventaja sobre el Lugo a la espera de lo que haga el Huesca en el campo del Reus.

La vuelta de Rafidine Abdullah en lugar de Eddy Silvestre fue la única variación que efectuó Álvaro Cervera en el once en relación al que había desplegado una semana atrás en Murcia. Paradojas de la vida. Dejó en el banquillo al jugador más destacado en la Condomina aunque apostó por la creatividad del comorense en la medular. Aketxe repitió titularidad y el gran sacrificado fue Rubén Cruz, que vio el partido desde la grada.

Mal. Muy mal arrancó un Cádiz adormecido que se había dejado el alma en el vestuario y dio todas las facilidades posibles a un rival que aprovechó su primera llegada para cobrar ventaja. En el minuto 2, un saque esquina defendido de manera pésima por la zaga lo remató Marcelo al fondo de la portería. Nadie fue capaz despejar el balón, que después de un par de rebotes quedó muerto y el brasileño fusiló a placer.

Los amarillos afrontaron el partido con desventaja casi desde el pitido inicial, obligados a remontar y a ello se pusieron cuando empezaron a entonarse. No dieron señales de vida en ataque hasta el minuto 10, cuando Salvi llegó a la línea de fondo pero no atinó en el centro. Fue el primer aviso y en el segundo igualóla contienda. No tardó en empatar el equipo de casa. En la siguiente acción ofensiva, Ortuño remató a gol en el primer palo una falta lanzada por Aketxe. El vasco la puso el sitio perfecto y el yeclano, en posición de killer cerca de la portería, no perdonó la primera que tuvo y en el 15 el 1-1 reinaba en el videomarcador, con todo un mundo por delante para ir a por la victoria.

El tanto espoleó a los anfitriones, que descubrieron las bandas como punto de apoyo para hacer daño a un adversario que dejaba espacios por los costados. Entraron sobre todo por la izquierda, con Álvaro García como estilete. El utrerano encontró un pasillo en el 26 y su centro al interior del área se envenenó tanto que Roberto tuvo que estirarse al máximo para evitar el gol con la mano y el posterior disparo de Salvi se marchó fuera. El 11 cadista entró una y otra vez por su lado natural. Sólo le faltó conectar con un compañero.

El Cádiz había despertado y dominaba la situación. En el 34, Aketxe estuvo muy cerca de marcar el segundo con un zurdazo de libre directo lejano ajustado a un poste que Roberto repelió con dificultades. El arquero del conjunto gallego adquirió protagonismo hasta el extremo de convertirse en el mejor de su equipo. Gracias a sus intervenciones el partido llegó al descanso con empate a uno. Justo antes del intermedio, un tiro de Abdullah lo atrapó Roberto.

El Cádiz se había rehecho y no sólo respondió al tempranero gol en contra. Controló además a un rival con buen toque de balón y generó varias oportunidades.

La igualdad fue la nota predominante en la reanudación con dos equipos ordenados en defensa y un viento desatado que dificultó al máximo la circulación de balón, que no tenía un dueño claro. Fueron los lucenses los que vieron cerca el gol con un zapatazo de Jordi Calavera (minuto 56) que Alberto Cifuentes desvió a córner con una gran parada. Los visitantes daban mayor sensación de peligro ante un Cádiz que empezaba a romperse por la mitad. De nievo avisaron los rojiblancos por medio de un disparo colocado de Joselu que se escapó por poco.

Cervera reaccionó de inmediato con dos cambios para dar aire fresco. Dio entrada a Nico Hidalgo y Santamaría por Aketxe y Salvi, que habían ido a menos. El motrileño estuvo a punto de marcar nada más salir pero su latigazo (en el 66), tras eludir a Marcelo, se perdió fuera por centímetros. Fue casi la única ocasión de los amarillos en la segunda parte poco antes de una jugada clave. En el 75, el colegiado expulsó con roja directa a Aridane por una dura entrada sobre Campillo en el centro del campo. El canario abandonó el césped lento por orden de Cervera, que puso a Servando y quitó a Ortuño. El mal menor a estas alturas de partido era un empate que pudo haber sido derrota si Pablo Caballero, solo en el corazón del área, hubiese acertado en la definición delante de Cifuentes.

Apretaron de lo lindo los gallegos aunque los gaditanos aguantaron con uno menos e incluso tuvieron la última palabra con un misil de Nico Hidalgo que detuvo Roberto.