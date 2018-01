"El Cádiz tiene ambición"

Un entrenador vivió el Cádiz-Granada de una manera especial y conociendo muy bien los argumentos de unos y otros. Es Jose González, un técnico con pasado en ambos equipos y que fue un invitado de conocimientos privilegiados en el Ramón de Carranza. Si le agradó el conjunto granadinista, con su potencial incontestable por la diferencia bestial en lo económico al ser un recién descendido de Primera División, no se quedó atrás con el equipo de su tierra, al que elogia desde el deseo de poder verlo en la zona alta de la clasificación hasta el final.

Jose saca unos minutos de su ajetreo diario, en cuanto a ver, estudiar y analizar equipos y jugadores, para atender la llamada de Diario de Cádiz. Es para hablar de fútbol y eso siempre es un placer para el preparador nacido en Cádiz hace 51 años.

Para empezar, un análisis-balance del Cádiz-Granada. "Me gustó el Granada, un equipo con mucha calidad y que tiene una plantilla importante. Se vio con los titulares y con la gente que salía desde el banquillo. Es un serio candidato", apuntaba Jose ensalzando al conjunto rojiblanco en la capacidad que tuvo para que "el Cádiz no estuviera cómodo; no pudo robar y salir rápido al contragolpe". "Por eso creo que sabe aún mejor la victoria. Aunque ha sido el primer partido que veo que un equipo es superior al Cádiz", apostillaba.

Pero, claro, ese potencial granadinista no se plasma en la clasificación porque es sexto, mientras que el Cádiz ocupa el segundo puesto. "Empezaron mal -ganaron su primer encuentro en la sexta jornada- y eso cuesta superarlo y hace que todo sea más complicado". Y lo del Cádiz, ¿irá en serio hasta el final? "Esto da muchas vueltas y sobre todo cuanto más se habla de estar arriba, sucede lo contrario", comentaba como no queriendo ser gafe para el equipo de su tierra natal. "El Cádiz es muy difícil de batir. Y desde que empezó de nuevo a ganar ha sido capaz de hacer goles a balón parado. Es complicado ganarle y va a estar ahí peleando", vaticinaba.

Precisamente un pequeño pique entre técnicos, en cuanto a que Oltra calificó de "milonga" que en Cádiz el discurso siga siendo buscar los 50 puntos para lograr la permanencia, tuvo la siguiente respuesta por parte de Jose: "La expresión de que es una milonga suena peor de lo que es en verdad. Además, Oltra no lo dijo como crítica". El ex entrenador cadista y granadinista no tiene dudas de las verdaderas aspiraciones amarillas. "Si un equipo puede vender a un jugador por cinco millones de euros y no lo hace, no apuesta por la permanencia. Entiendo a la perfección el mensaje de tranquilidad, pero el Cádiz tiene ambición. Otra cosa es la obligación que tiene el Granada, que es mala compañera. Pero el mensaje del Cádiz es muy acertado".

Su experiencia como ex futbolista profesional en la elite del balompié español y en el de China, además de su amplio currículum como entrenador en ambos países, es una base fiable para que explicara los motivos por los que el vestuario cadista sufre un elevado número de lesiones. "Hay que estar dentro para opinar con un criterio mejor. Los casos de traumatismos están claros", advertía. No obstante, de alguna manera no ocultó que al equipo se le espere con el cuchillo entre los dientes en la mayoría de los campos y que eso se traduzca en acciones duras como las del día del Zaragoza. José habló de la entrada durísima que recibió José Mari a cargo de Papu. "Creo que el jugador no ve a José Mari porque de lo contrario me parecería una entrada demasiado alevosa. En ese partido quedó claro que el Zaragoza salió con esa mentalidad. Nos consideran un equipo difícil y hay que luchar contra eso".

El capítulo de lesiones también se detuvo en Alberto Perea, a quien se le ha ido la primera mitad de temporada más tiempo en la enfermería, debido a problemas físicos, que en el terreno de juego. "Lo de Perea hace daño porque es un futbolista que tiene unas características distintas a las de los demás. Es un jugador que puede ayudar mucho", explicaba sobre el ex barcelonista. En este sentido entiende que Álvaro Cervera precise de jugadores para reforzar el centro del campo. "En el partido contra el Granada se vio en la segunda parte que si hubiera podido reforzar la medular lo hubiera hecho, pero en el banquillo no le quedaban centrocampistas", que es la posición que más urge de aumentar en cantidad en la plantilla amarilla.

Jose González seguirá acudiendo a Carranza a ver a 'su' Cádiz y también estará en otros campos para continuar aglutinando información sobre la imparable evolución del fútbol, un ir y venir de planteamientos, sistemas, estrategias y jugadas que le corren por las venas y que son, con el premiso de su familia, una parte esencial de su vida.