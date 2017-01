El Cádiz afronta las últimas horas del mercado invernal

Las últimas horas del mercado de invierno tienen a tope a la dirección deportiva del Cádiz, pendiente de posibles salidas y atento a alguna posibilidad para apuntalar la plantilla de cara a la segunda mitad de temporada

Después de las incorporaciones de Imaz, Malón y Aketxe, y de las despedidas de Juanjo y Abel Gómez, el esfuerzo se centra en el adiós de algún otro jugador. Las miradas apuntan a Carlos Calvo, con contrato hasta el 30 de junio de 2018, aunque la situación parece atascada y el madrileño no está por la labor de buscar otro destino a pesar de que no entra en los planes de Álvaro Cervera. El control financiero que pesa sobre el club es uno de los motivos por el que los dirigentes necesitan desprenderse de jugadores, sobre todo aquellos que no cuentan para el entrenador. También habrá que estar pendiente del futuro de Gorka Santamaría, con escaso protagonismo hasta el momento y que parece relegado a quedarse un poco más atrás con la llegada de refuerzos para su posición. El mediapunta está cedido por el Athletic de Bilbao, por lo que el club vasco debe tomar una decisión antes de que cierre el mercado de fichajes esta noche.

Por último, el club ha fichado para su filial a David Toro, delantero sevillano de 19 años que procede del Gerena. El ariete llega con la intención de ayudar al Cádiz B a conseguir el ansiado ascenso a Tercera División.