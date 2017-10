Sin gol no hay paraíso (0-0)

El Cádiz hizo todo lo que debía para vencer menos en el remate. Falló en la faceta trascendental. El conjunto amarillo ofreció una buena imagen frente al Rayo Vallecano en un partido de pocas ocasiones pero las dos claras que tuvo las falló y no le quedó otro remedio que conformarse con un empate sin goles. Sin acierto lo máximo a lo que puede aspirar es a sumar puntos de uno en uno mientras la racha sin ganar se eleva ya a ocho jornadas consecutivas. La lesión de Abdullah y el debut liguero de Manu Vallejo.

Álvaro Cervera se guió por las buenas sensaciones del encuentro de la del Rey y repitió casi todo el equipo, con las tres novedades de Cifuentes en la portería y Salvi y Álvaro García en las bandas. Y apostó de nuevo por un trivote, con Álex Fenández más adelantado, cerca de David Barral.

Los amarillos arrancaron en modo arrollador, con llegadas con las dos bandas, los laterales desdoblados y peligrosos centros al área que obligaron a la defensa visitante a trabajar a destajo. Los locales se sentían cómodos, sin dejar respirar a un rival al que hacía sufrir sin balón. La clave pasaba por quitar la pelota a un equipo que cuando la tuvo sí que empezó a inquietar de verdad, como el servicio de Álex Moreno al interior del área interceptado por la zaga.

El duelo se equilibraba y era el Rayo el que daba un paso adelante, aunque sin llegar a meter miedo. Unai López tiró alto desde la frontal del área en el minuto 16 en el prólogo de un periodo de dominio de los madrileños, con más posesión aunque sin generar ocasiones. Sí la tuvieron los de Cervera en el 21 con un pase en profundidad de Álex que dejaba solo a Álvaro ante el portero hasta que Dorado se tiró al suelo para despejar. El utrerano reclamó penalti pero el defensa había sacado el balón con limpieza.

Se animaron los gaditanos, que encadenaron un par de acciones de mérito. En el 23, un centro chut de Salvi llevó el el cuero hasta el larguero tras rebotar en un contrario y, dos minutos después, Álvaro se revolvió dentro del área con un disparo que se escapó no demasiado lejos de un poste.

El partido no tenía dueño en medio de fuertes precauciones defensivas sólo quebradas por chispazos puntuales, como el latigazo de Raúl de Tomás a la media hora que casi sorprendió a Cifuentes después de que la pelota tropezara en Servando.

Los anfitriones no sufrían atrás pero tampoco encontraban la manera de romper arriba hasta que por fin llegó la gran ocasión, la que desea todo delantero, que no es otra que quedarse solo frente al portero con el balón controlado. En el minuto 39, Barral hizo lo más difícil, que fue birlarle el esférico a Velázquez, pero falló cuando lo tenía todo a su favor en el mano a mano con Alberto, ya dentro del área. El isleño dudó entre tirar y regatear, eligió la segunda opción y perdió las milésimas de segundos suficientes para que Baiano apareciera raudo para sacar la pelota y abortar la posibilidad más clara de gol en una de esas oportunidades de las que uno se acuerda después si el resultado no es bueno.

Se podía haber ido al descanso el Cádiz con 1-0, pero no sólo dejó escapar su momento sino que además se quedó sin el concurso de Abdullah, retirado poco después de la media por una lesión muscular. Una más en la plantilla.

Alberto Perea ocupó el sitio del comorense, aunque ubicado en tres cuartos y Álex Fernández como acompañante de José Mari en la medular.

El comienzo de la segunda mitad fue un calco del final de la primera, con un nuevo cara a cara con el portero desperdiciado, esta vez por Álvaro García. En el 49, Alberto Perea robó la pelota en el centro del campo y con una precisa asistencia dejó al 11 solo delante del arquero. El sevillano se deshizo del cancerbero y, con la portería y algo escorado, remató fuera cuando el gol parecía un hecho. Increíble pero cierto.

El nuevo error en la definición no desanimó a los amarillos, empeñados en robar el esférico en busca de espacios a la contra. Cervera puso al tanque Carrillo -en lugar de Barral- para la recta definitiva. El murciano ganó balones divididos, se asoció en el juego de espaldas pero no atinó en el remate. Lo tuvo en el 67 tras conectar con Salvi, pero le pegó flojo a la pelota.

El empate agigantó la incertidumbre de un desenlace no recomendado para hipertensos. Apretaron los de Cervera hasta el pitido final, pero no dieron con la tecla y el partido terminó tal como empezó, con el estreno liguero del canterano Manu Vallejo en los últimos minutos.