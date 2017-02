Los del Cádiz Norte viven su Carnaval

Los cerca de 200 cadistas que a mediodía de ayer se dieron cita en el estadio Los Pajaritos celebraron su particular Carnaval gracias a la victoria que le regaló el equipo. Para los gaditanos en la diáspora no hay nada como ver in situ ganar al equipo de su tierra.

Los jugadores, sobre el césped, y los hinchas, en la grada, ejercieron su rol a la perfección y entre todos, cada uno en su misión, dejaron bien alto el pabellón del Cádiz.

Llegaron seguidores de diversos puntos de de la geografía española, sobre todo de las zonas más próximas a Soria. La afición desempeñó a la perfección el papel de Los de Cádiz Norte ahí arriba, en territorio castellano leonés, a casi 900 kilómetros del epicentro de la fiesta carnavalesca. Ayer hubo dos fiestas gaditanas: una en la capital y otra en Soria.

Entre los presentes se encontraban integrantes de la peña cadista Gasteiz Horia (Vitoria amarilla), que ayer se estrenó como tal con su primer desplazamiento oficial y su nueva bandera, con la que se fotografiaron junto a miembros de la expedición cadista.

No faltaron otras peñas de la zona que hicieron en Soria su domingo de Carnaval que resultó inolvidable.