CUMPLEAÑOSINFELIZ

La inocente felicitación de cumpleaños a su madre al levantarse la camiseta tras el gol que marcó en el encuentro contra el Sevilla Atlético está a punto de dejar a Álvaro García fuera de partido más importante de la temporada. De hecho, sobre el jugador pesa una sanción de un duelo confirmada ayer por el Comité de Competición en una súbita rectificación que dejó helado al Cádiz. El miércoles era no y el jueves, sí. Menudo bandazo de un día para otro. El club reaccionó con rapidez para recurrir la decisión. Si el recurso prospera todavía puede haber otro balanceo más y entonces el extremo sí que podría participar en el trascendental compromiso contra el Elche. El castigo de un partido de obligado descanso no es por mostrar una leyenda en una camiseta interior -feliz cumpleaños mamá, rezaba la frase-, sino por estimar el Comité que esa acción conlleva una amonestación -no la mostró el colegiado en el momento durante el partido pero sí lo reflejó en el acta oficial- que supone la quinta de la temporada para el dorsal número 11 del conjunto amarillo.

El caso ha generado un revuelo por el giro radical que ha dado el órgano federativo de un día para otro. La entidad cadista respiraba tranquila la tarde del pasado miércoles al recibir la información del Comité de que la cartulina, al no ser arbitral, no computaba en la acumulación. En la habitual lista de sanciones que cada semana elabora el Comité no aparecía Álvaro García. Todo estaba en orden.

La calma se rompió ayer cuando el club recibió ayer la rectificación del organismo federativo, que este caso sí contabilizaba la acción de la camiseta como tarjeta y por tanto, al ser la quinta, imponía el castigo al futbolista. Un duro golpe para el conjunto amarillo, que en principio pierde al futbolista que más regularidad ha mostrado a lo largo de la temporada.

La notificación del Comité señalaba que "advertido error en el cómputo de la amonestación impuesta en resolución de este órgano al jugador Álvaro García, dicha sanción deberá tenerse en cuenta a los efectos de acumulación de amonestaciones en diferentes partidos", lo que en consecuencia supone "su suspensión por un partido al tratarse del quinto del ciclo". En esa misma comunicación, el órgano federativo añadió que "en nombre del Comité y de su presidente, rogamos disculpen la confusión, al tratarse de una cuestión poco frecuente".

Lo curioso del caso es que el Comité afirmaba el día anterior que la sanción, al no ser arbitral, no computaba en el ciclo de amonestaciones y menos de 24 horas después ofreció una versión totalmente opuesta.

El Cádiz no se quedó de brazos cruzados y de inmediato se puso manos a la obra al considerar que el sevillano no merece la sanción. El club recurrirá hasta la última instancia con el objetivo de intentar de que el futbolista pueda jugar el domingo. El club tiene esperanza en poder levantar la suspensión. El director de administración del Cádiz, Paco López, afirmó ayer en Onda Cero que "el Comité nos confirmó el miércoles que el jugador podía jugar, tenemos el escrito y hoy -por ayer- por cualquier motivo ha rectificado diciéndonos que es la quinta amonestación, por lo que el jugador no puede jugar ante el Elche. Hemos recurrido a Apelación y estamos a la espera del fallo. Si falla en contra nuestra apelaremos al TAD porque es el último recurso que nos queda".

Más allá del cambio de parecer del Comité, el jugador incumplió el artículo 91.1 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, que señala que el jugador que alce su camiseta y exhiba cualquier clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren su contenido o la finalidad de la , será sancionado, como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación".

Fuentes del club aseguraban ayer a este periódico que al comienzo de la temporada los integrantes de la plantilla reciben charlas sobre el reglamento para poder desenvolverse sobre el terreno de juego. Lo extraño es que Álvaro García saltara al césped del Sánchez Pizjuán con la camiseta interior y la frase conocida pintada en la prenda. Tenía pensado de antemano mostrar ese mensaje en caso de marcar un gol. Hizo el segundo del Cádiz (ese momento era el 3-2) y ejecutó su plan que al final le puede salir caro a él y al equipo. En club señalaban ayer que el jugador no había avisado de su intención antes del encuentro. Lo que se desconoce es si hay intención de la entidad de abrir un expediente sancionador al extremo zurdo por incumplir el reglamento y perjudicar al equipo.

La prioridad ahora es el recurso a Apelación y tratar de que el jugador pueda vestirse de corto el domingo.

Otra cuestión es si un simple mensaje de felicitación de cumpleaños es merecedor de cartulina amarilla. Mientras la normativa no se modifique es lo que hay. Y si se sabe lo que hay, el infractor se expone a un castigo.