CIELOCLAMAAL

Las lesiones nunca llegan en un buen momento. De hecho, siempre son inoportunas. No obstante, en el caso particular de Salvi Sánchez se antoja especialmente cruel porque los problemas físicos podrían impedirle disputar el encuentro del próximo domingo en el Ramón de Carranza contra el Rayo Vallecano cuando atravesaba sin lugar a dudas su mejor momento de la temporada.

El sanluqueño tuvo que abandonar el rectángulo de juego del Carlos Tartiere el pasado sábado en el partido ante el Oviedo, dejando su lugar a la media hora a Eddy Silvestre con 0-1 en el marcador, por culpa de unas molestias que las posteriores pruebas médicas confirmaron como una microrrotura de fibras en un gemelo. Una dolencia menor que, sin embargo, deja en el alero su participación para el choque de este fin de semana.

El joven extremo no ha podido trabajar durante las sesiones preparatorias que se han celebrado y, aunque desde el club gaditano no se ha confirmado absolutamente nada al respecto, el sentido común y situaciones similares con otros futbolistas esta misma campaña, llevan a pensar que no estará disponible para Álvaro Cervera, quien, conociendo cómo suele actuar ante este tipo de contingencias, a buen seguro optará por la prudencia y no forzará incluso si el jugador recibe el alta médica

Una lástima si finalmente Salvi se pierde el choque con el cuadro de Vallecas por el magnífico estado de forma en el que se encontraba. En este sentido, cabe recordar que, después de algunos compromisos en los que a pesar de su buen hacer cada actuación concluía con el lunar que siempre supone no coronarla con el gol aun gozando de extraordinarias oportunidades -le sucedió en Getafe y contra el Reus-, en las dos últimas salidas, en cambio, en Soria y en Oviedo, sí que había visto puerta, poniendo fin de este modo a su mala racha. Frente al Numancia cerró la victoria con el 0-3 y ante los asturianos abrió el marcador, dos tantos que han elevado su producción a seis en lo que va de curso para situarse en solitario como el segundo máximo goleador de la plantilla, sólo superado por el delantero murciano Alfredo Ortuño, que suma 14.

Además, ante la sequía que viene padeciendo el de Yecla -un gol en los últimos ocho encuentros-, el sanluqueño se ha convertido en las últimas jornadas en una de las referencias atacantes, junto a Aketxe e Imaz, principalmente, en lo que se refiere a la faceta goleadora, por lo que su presumible ausencia cobra mayor relevancia.

En cualquier caso, pese a que en el entrenamiento de ayer en la Ciudad Deportiva de El Rosal, una sesión marcada por el fuerte viento y en la que el técnico hizo especial hincapié en la necesidad de mejorar la efectividad en el remate a puerta, Salvi Sánchez no hizo acto de presencia, habrá que esperar a lo que suceda hoy para saber con más exactitud si el extremo queda o no descartado. En el supuesto de que no pueda tomar parte en el partido con el Rayo, las cábalas sobre quién ocupará su lugar en el equipo inicial ofrecen infinidad de combinaciones. Así, los nombres de Nico Hidalgo y hasta de Aitor García suponen un relevo natural, aunque sin olvidar que Cervera puede recuperar a Rubén Cruz para la mediapunta, o sacar a Aketxe desde el inicio, y desplazar a Jesús Imaz a la banda.

Y todo ello sin olvidar que el entrenador también ha de valorar qué hacer en la zona ancha, en donde la incógnita reside en conocer si Jon Ander Garrido, que ya entró en la convocatoria del pasado fin de semana, regresa al once después de perderse nada menos que cinco enfrentamientos debido a la fisura en el antebrazo derecho que se produjo en la visita al Iberostar Estadio de Mallorca.