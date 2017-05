Buena racha, pocos frutos

El Cádiz se aferra con ganas a las posiciones de privilegio con pequeños pasos que de momento resultan suficientes para conservar sus posibilidades de disputar la fase de ascenso mientras se divisa en el horizonte el epílogo del campeonato. Quedan cuatro jornadas, menos de un mes para el final -el fin de semana del 10-11 de junio-. Cada vez está más cerca de convertirse en realidad el segundo objetivo de la temporada -el primero era la permanencia en la categoría de plata-, que redoblaría el éxito de una entidad que se marcaba el modesto reto la salvación en la campaña de su retorno a Segunda División A y ahora se gana, día a día, el derecho a pujar con fuerza por dar el salto a Primera, una misión difícil pero no imposible que aviva la llama de la ilusión del sonriente universo cadista, que sueña despierto con un hipotético regreso a la élite que nadie podía imaginar hace un año.

El conjunto amarillo se sigue moviendo en las últimas semanas entre sensaciones contradictorias fruto de unos números que, sin embargo, le bastan para nivelar la balanza y mantenerse en las alturas. Puro equilibrismo. Una sola victoria en los ocho encuentros más recientes se antoja un balance escaso pero ahí está el Cádiz, en modo buscavidas para ocupar una de las plazas vip de la clasificación.

Ya son 22 las jornadas consecutivas instalado entre el tercer y el sexto puesto. Más de medio torneo. La gran virtud de este equipo es su constante capacidad para agarrarse a los partidos. Se vuelve indestructible. Suma puntos por cabezonería, aunque se empeñe en poner a prueba la resistencia de los corazones de los aficionados.

El golazo de Aitor en los instantes finales del duelo ante el Real Zaragoza es un ejemplo más de la fe de un equipo que nunca deja de pelear mientras el balón esté en movimiento. Todo es posible hasta el pitido final. Los gaditanos rescataron un punto de oro en La Romareda en el minuto 89 un mes después de firmar la igualada en Huesca en el 93 por medio de Alfredo Ortuño cuando todo parecía perdido. El Cádiz sale indemne de Aragón con idéntico recorrido: dos empates a última hora que supieron a triunfo porque estuvieron muy cerca de ser derrotas. Dos puntos de auténtico valor que contribuyen a la causa.

No es fácil doblegar a un cuadro amarillo que si algo ha aprendido a lo largo del curso es a sufrir a sabiendas de que tarde o temprano aprovecha su momento para dar el golpe certero, ese que le sirve para sumar aunque sea poco a poco. Punto a punto se aproxima al play-off gracias a una trayectoria esquiva con la derrota en un alarde de escapismo digno de Houdini. El equipo de Cervera, pese a vivir al filo de la navaja en algunos envites, es el único que no ha perdido en las últimas siete jornadas de Liga y mientras suma puntos, aunque sea con zancada corta, extrae renta de los tropiezos de sus rivales directos. No termina de tomar una distancia definitiva, pero tampoco es cazado. Seis empates y una victoria jalonan su camino entre finales de marzo y mediados de mayo, traducidos en nueve puntos de los 21 disputados. Parecen pocos, pero son útiles para continuar en la zona alta. Llegará un momento en que tenga que ganar.

Con esos siete duelos sin perder el Cádiz iguala su mejor racha de la temporada, que se remonta al tramo comprendido entre la novena y la 15ª jornada, cuando obtuvo tres triunfos y cuatro tablas -13 puntos de 21- en el que fue el inicio de la escalada de un equipo que se adentró en una dinámica positiva, parecida a la actual aunque con dos diferencias: capturó más victorias y, por tanto, más puntos, y la racha actual permanece abierta, con la opción de mejorar la anterior, quebrada a raíz de la derrota en el campo del Nástic de Tarragona.

El Cádiz evitó el varapalo en un estadio de Primera como es La Romareda gracias a su insistencia. Se fue el descanso con el mal sabor de boca del gol recibido -anotado por el artillero Ángel- en el minuto 44 pero fue a por todas en la reanudación. Cervera escenificó la apuesta ofensiva al dejar en el vestuario a Garrido, un centrocampista de contención, y dar entrada a Rafidine Abdullah, un medio de vocación atacante y con visión de juego. El tiempo pasaba, el Cádiz no marcaba y el técnico dio minutos a Dani Güiza. En la recta final, todavía con 1-0, se la jugó con tres defensas y Aitor sobre el césped. Y la arriesgada apuesta salió ganadora.

El gol llegó cuando más difícil lo tenían los gaditanos, que durante el partido desperdiciaron algunas ocasiones muy claras, al igual que la semana anterior ante el Nástic de Tarragona. Los errores, por mínimo que sean, se pagan caros en el esprint definitivo de la temporada. No es buena época para perdonar delante del portero.

El desacierto no fue sólo en el remate. Los desajustes atrás dejaron alguna laguna en momentos determinados y las dudas aparecieron a la hora de defender lanzamientos a balón parado. Si en el ecuador de la segunda parte José Enrique hubiera atinado en la definición solo ante Cifuentes a la salida de un córner, en ese momento hubiera quedado resuelto el partido a favor de los maños.

La suerte también juega y con el feliz desenlace del empate a última hora en la capital mañana, el Cádiz sumó un punto más para llegar a los 26 en la segunda vuelta, que suponen dos más de los que 24 llevaba en la misma jornada de la primera. Eso significa que mantiene la proyección aproximada de 66 puntos al final de la Liga, una cifra que en principio debería ser suficiente para certificar de manera matemática su presencia en la fase de ascenso en junio.

No dejan de ser cábalas, porque todo depende lo que sean capaces de hacer todos los equipos implicados en la dura batalla por el acceso al play-off. Quizás no sea necesario alcanzar los 66.