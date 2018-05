Barral está casi descartado

Las lesiones son una constante en el Cádiz a lo largo de toda la temporada, incluida la recta definitiva en la que se deciden las posiciones de cada equipo.

El último en caer es David Barral. El delantero gozaba de la titularidad en los últimos encuentros, pero tiene todas las papeletas para quedarse fuera esta fin de semana. Se ha ejercitado esta semana a menor ritmo que sus compañeros debido a unas molestias que no le impedían iniciar los entrenamientos pero sí le obligaban a parar una vez entrado en materia.

El propio entrenador, Álvaro Cervera, daba ayer casi por descartado al atacante para el importante encuentro contra el Tenerife. El técnico explicó sobre el ariete, después de la sesión matutina llevada a cabo en las instalaciones de El Rosal, que "creo que no llega porque cuando entrena se tiene que retirar. Con mucho tratamiento podría ser que llegase pero nadie nos dice que no se tenga que ir a los 20 minutos de partido".

Si todos los encuentros son importantes, aún más lo es el que mañana tiene que disputar el Cádiz contra el conjunto chicharrero. Los amarillos necesitan quedarse con los tres puntos y el preparador cadista quiere que los futbolistas que salten al terreno de juego estén en condiciones de competir al cien por cien. Y David Barral no está bien del todo aunque aún queda un entrenamiento por delante -el programado para la mañana de hoy sábado- en el que quizás se resuelva la incógnita. Si el isleño consigue completar la sesión, quizás disponga de opciones de al menos de tener un hueco en la lista de convocados.

"El equipo se ha mantenido arriba pese a las lesiones porque sabe lo que tiene que hacer, pero cada día cuesta más", reconoció ayer Cervera, que no desveló si Fausto Tienza será el sustituto de Jon Ander Garrido, baja por lesión salvo una recuperación milagrosa que le haga estar disponible. El centrocampista, un hombre fundamental en el esquema del técnico, se lesionó en los albores del partido contra el Barcelona B antes de la hecatombe del equipo -cuando se marchó poco antes del primer cuarto de hora todavía imperaba el cero a cero-. Con un esguince en el ligamento lateral externo de su pierna derecha y algún pequeño traumatismo, no está descartado del todo pero parece poco probable que pueda formar parte del once.

Si Garrido no puede jugar, el recambio natural sería Fausto Tienza aunque no sería descartable que el míster apostase por Rafidine Abdullah junto a Álex Fernández.

Tampoco llega tiempo Salvi, inmerso en la fase final de la recuperación de la rotura de fibras en una pierna que sufrió hace casi tres semanas en el encuentro contra el Albacete en el Carlos Belmonte. El sanluqueño realizó ayer un duro trabajo físico que completó con sensaciones positivas y si todo va bien podría entrenarse con el resto de la plantilla la próxima semana para intentar participar en el duelo contra el Granada que cerrará el campeonato el sábado 2 de junio.