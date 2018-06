Barral, adiós con guiño al cadismo

El ya ex cadista David Barral ha acudido a las redes sociales para despedirse del proyecto en el que ha estado inmerso en la presente temporada. El delantero natural de San Fernando, que no ha recibido propuesta de renovación porque no entra en los planes del club para la próxima campaña, se despide de sus seguidores a través de su cuenta de Twitter.

El ariete señala que "concluye una etapa que empezó con mucha ilusión y que, lamentablemente, no ha terminado como me hubiera gustado", añadiendo seguidamente que "aún así, agradezco todo el apoyo a esta afición, a mi tierra. ¡Muchas gracias por todo!", recoge el escrito del futbolista, que se marcha sin aparentes rencores y agradeciendo el trato dispensado por la masa social del equipo amarillo.

Barral recaló el verano pasado en el conjunto amarillo como la apuesta más ambiciosa del proyecto, si bien las cosas no han rodado luego como esperaban todas las partes. El jugador isleño no ha terminado de encontrarse cómodo y su rendimiento tampoco se ha traducido en lo que se esperaba de él. A sus recién cumplidos 35 años, el atacante tendrá que buscar nuevo destino en el que jugar el próximo curso.