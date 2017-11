Barral y Salvi, dudas para el duelo contra el Reus

El Cádiz paga un elevado precio por la importante victoria en Almería que puso fin a una larga sequía de resultados. La felicidad no es completa. El equipo amarillo regresó con tres puntos pero con dos jugadores lesionados: David Barral y Salvi. A falta de cuatro días para la cita con el Reus, la disponibilidad de los dos está en el aire.

El delantero centro sufre una distensión miofacial en el abductor sin rotura, según el parte médico emitido por el club en la tarde de ayer. El ariete se quedó en el vestuario en el intermedio del partido disputado en el estadio Juegos del Mediterráneo al sufrir unas molestias que le impidieron continuar, por lo que ayer fue sometido a una serie de pruebas para determinar el alcance.

El isleño realizó ayer parte del entrenamiento en El Rosal y queda pendiente de evolución a la espera de que "se vaya incorporando progresivamente al resto del trabajo", informó el Cádiz. Si consigue recuperar la normalidad, quizás pueda llegar a tiempo.

Lo que todavía está por conocer con exactitud es el alcance de la lesión Salvi, que sufrió un brusco giro en una rodilla en un lance del encuentro. El sanluqueño, autor de los goles del triunfo y uno de los jugadores más en forma de la plantilla, también abandonó el terreno de juego, aunque en su caso en la segunda parte. El extremo fue examinado ayer por los médicos aunque hoy se le seguirán haciendo pruebas para comprobar qué tipo de lesión padece. Sería una baja sensible dada su influencia en el juego del equipo. El héroe cadista de la pasada jornada no se entrenó ayer, como tampoco lo hicieron Khalifa Sankaré y Rafidine Abdullah, que no estarán preparados para el próximo envite liguero. Mikel Villanueva también será baja para el duelo contra el cuadro catalán pero en su caso al haber sido convocado para participar con la selección de Venezuela en una cita amistosa contra Irán.

El que quizás pueda tener sitio es el canterano Manu Vallejo, que ayer se ejercitó con el primer equipo y puja como uno más por un puesto, como ya adelantó hace unos días Álvaro Cervera.