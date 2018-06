Barral y Abdullah no siguen en un equipo con muchos cambios

Cordero no ocultó la realidad y admitió que no salieron bien lo refuerzos de enero. "La valoración del mercado de invierno es negativa", afirmó antes de reconocer además que "no nos sobrepusimos a la lesión de José Mari". En cualquier caso, el director deportivo recalcó que ni las limitaciones económicas ni las lesiones "son excusas".

Barral, buen rendimiento pero sin renovación

Cordero explicó sobre David Barral que "le he apoyado toda la temporada. Le firmé dos veces, en el Granada y después en el Cádiz. Es una apuesta mía". Dijo que en el Cádiz "ha dado un rendimiento óptimo su comportamiento ha sido bueno". Dejó claro que ni el entrenador ni él le han ofrecido la renovación al delantero. "Si el presidente ha hecho algún gesto es su problema con el jugador. No está renovado, no hay tema Barral". La decisión de no ampliar el contrato del ariete no está relacionada con ningún tipo de compartamiento. "No hay nada contra Barral, que de hecho ha jugado bastante en el tramo final de temporada". Si no jugó más fue porque tuvo alguna lesión, la que quizás le impidió alcanzar el número de partidos necesarios para la renovación automática.