Banda derecha y tres cuartos, los misterios

Dani Güiza afirma que "somos un grupo y me debo a mi entrenador"

Si hace un par de semanas Dani Güiza soltó en su cuenta de instagram que "está llegando el momento de tomar una decisión" tras quedarse fuera de la convocatoria del partido contra el Rayo Vallecano, el jerezano recurrió ayer a esa red social para lanzar un mensaje de unidad. El ariete dijo que "somos un grupo. Me debo a mi entrenador" en un texto que acompañó de una imagen junto con Cervera. El entrenador fue preguntado ayer sobre la situación del ariete, ausente en las últimas listas. El técnico aseguró que "no pasa nada" con el delantero y expuso dos motivos por los que no juega. El primero, "lo que le pido a los jugadores a él le costaría porque es un trabajo físico. El segundo, porque "no es su forma de jugar, la que le ha llevado al éxito". Cervera dedicó palabras elogiosas a Güiza. "Es extraordinario, con buen comportamiento. No hay problema de mi hacia él ni de él conmigo". Sí dejó claro que para él todos los futbolistas del plantel "son iguales".