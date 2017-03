Baena hizo jugador a Míchel

En la primera mitad de la década de los 90, Paco Baena tenía fijada su residencia en Madrid porque trabajaba para el Rayo Vallecano. El ex delantero y ex entrenador del Cádiz cumplía funciones como segundo técnico del cuadro de la capital de España, por lo que era el hombre de peso en el enlace entre el equipo profesional y el filial. Baena trabajó junto a varios entrenadores importantes, algunos de ellos viejos conocidos del cadismo como David Vidal y Paquito.

El día a día de los banquillos y sus entrenadores, siempre con las ruedas en los bajos de las maletas, provocó que en dos etapas acabara el vínculo del primer técnico y él se tuviera que hacer cargo del conjunto rayista. En esa fase de tomar decisiones, apostó por un chico muy joven que militaba en el filial franjirrojo. Un tal Miguel Ángel Sánchez Muñoz, al que llaman Míchel. "Era un zurdo muy joven pero con grandes condiciones y que tenía descaro con apenas 18 años. No era fácil hacerle sitio en un primer equipo con gente como Barla, que entonces marcaba la diferencia. Pero entendí que merecía esa oportunidad y apostamos por ir metiéndolo en el equipo". Así es como relata Baena su experiencia con el actual responsable de la plantilla vallecana. "Como futbolista era una persona extraordinaria, agradable y educado en el trato con los demás. Fue un placer tenerle a mis órdenes", apostilla.

Baena derrocha cadismo por todas partes, aunque admite que el del domingo es un encuentro con tintes distintos para él. "Es un partido difícil para los dos equipos porque la presión del Rayo es enorme por salir de abajo, mientras que el Cádiz persigue tres puntos que aporten tranquilidad". El mítico delantero no llega a comprender qué puede estar sucediendo en el próximo rival cadista. "Es difícil encontrar una explicación. Después de haber tenido tres entrenadores la situación no ha mejorado. Es algo parecido a lo que le sucedió al Cádiz cuando descendió de Primera. Un equipo llamado a estar por arriba y que se ve abajo". Baena no sabe si será una cuestión económica. "Desconozco si los recursos se han visto mermados porque siguen muchos jugadores de la campaña pasada y en Primera, a pesar del descenso, hicieron buenos partidos. Cuenta con futbolistas interesantes", recalca.

Es capaz de mojarse al referirse al baile de entrenadores que viene afectando al Rayo en el presente curso liguero. "Creo que Sandoval tuvo problemas con algunos jugadores y luego está el caso de Rubén Baraja, que quizás no contaba con la experiencia adecuada como entrenador. Puede haber sido el mayor error del club", advierte.

Baena aprovecha para referirse con dosis importantes de orgullo a la campaña que viene realizando el Cádiz. "Está haciendo lo que nadie esperaba. El inicio pudo ser peor por las lesiones y el estado físico de algunos fichajes y, sin embargo, el equipo aguantó el tipo. Luego se ha visto que tiene opciones para estar en la zona alta". El ex futbolista gaditano avisa de la importancia de los tres próximos partidos. "Creo que son claves. Si el Cádiz es capaz de sacar seis puntos en los encuentros contra Rayo, Girona y Tenerife se puede consolidar definitivamente arriba para disputar el play-off".

Y de ex delantero a delantero. De Baena a Ortuño. ¿Qué le parece el ariete murciano? "Está realizando una campaña excepcional y viene mostrando hasta velocidad con esas arrancadas que hace saliendo desde atrás. Ahora le cuesta más hacer gol porque las marcas sobre él y sobre los extremos son fuertes", añadiendo sobre el potencial del plantel de Álvaro Cervera que "me sigue sorprendiendo Álvaro García y me gusta mucho Abdullah, sobre todo cuando juega por delante del doble pivote".