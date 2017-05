Buen provecho

La 37ª jornada del torneo liguero deja un rastro con doble huella. La primera, la más importante, que el Cádiz se presenta a los últimos cinco capítulos, los decisivos, en un contexto de auténtico privilegio, quinto clasificado y con cinco puntos de ventaja sobre el séptimo. Tiene en su mano el pasaporte para la fase de ascenso. No depende más que de sí mismo para conseguirlo. La segunda, que el conjunto amarillo desaprovechó una oportunidad de oro de afrontar el tramo determinante del campeonato con una ventaja más amplia que le hubiese otorgado un margen de error más extenso y, por tanto, una dosis de mayor tranquilidad. Siete serían los puntos de más que ahora tendría de haber doblegado al Nástic de Tarragona el pasado domingo, pero no pudo pasar del empate en el estadio Ramón de Carranza pese a que dispuso de clarísimas ocasiones.

Ni los más optimistas de lugar hubiesen imaginado allá a finales de agosto de 2016, en los albores de la temporada del retorno a la categoría de plata, que el Cádiz iba a caminar tan lejos. La campaña está siendo brillante aunque en las últimas semanas le cuesta relacionarse con la victoria. De hecho, sólo ha ganado uno de los siete envites más recientes, el que sacó adelante en el campo del Alcorcón. De los últimos 21 puntos sólo capturó ocho, poco más de un tercio, consecuencia de la derrota ante el Tenerife, el triunfo en el Municipal Santo Domingo y las tablas contra Nástic, Levante, Huesca, Lugo y UCAM Murcia. La producción se vuelve escasa -ha perdido 13 puntos- aunque no le impide mantener su estancia en la zona noble, en la que encadena nada menos que 21 jornadas desde que se instaló hace ya cinco meses. Gracias a la renta adquirida, el próximo fin de semana seguirá arriba pase lo que pase en La Romareda. Paradojas de la vida, pese a sumar poco ha vuelto a abrir un pequeña brecha en la tabla. La renta sobre el séptimo era de dos puntos hace un par de jornadas y ahora se eleva a cinco. Si algún equipo acumula méritos para pugnar por dar el salto a Primera ese es el Cádiz, que disfruta media Liga en las alturas aunque eso no le garantiza el billete para el play-off, que aún debe ganárselo en la recta final que conduce hasta la meta. Para ello no debe olvidar de sumar de tres en tres si no quiere exponerse al riesgo de verse rebasado por los perseguidores que andan al acecho.

Pese a que sólo suma ocho puntos de los últimos 21, la renta sobre el séptimo sube

Es imprescindible apuntar y acertar en la portería contraria. De nada sirve ofuscarse cuando llega el momento de la definición, como sucedió ante el Nástic. Más ansioso se mostró el equipo que pelea por el ascenso que el que vive al borde del descenso al infierno de la Segunda B. Si dentro de un mes el conjunto gaditano no termina de entrar en las eliminatorias, quizás se acuerde de esos dos puntos ante el cuadro catalán que se fueron al limbo, como el remate torcido de Salvi en el primer minuto o el penalti que Ortuño envió al cielo. No sería justo recordar al delantero por ese error inoportuno y sí por los 17 goles que acredita en una cuenta todavía abierta que puede engordar en mayo y junio.

La falta de puntería aparece como un obstáculo puntual porque el Cádiz suele ver puerta con asiduidad. Había marcado en los cinco encuentros anteriores hasta que se le nubló la vista en el duelo ante los catalanes. Los gaditanos sólo dejaron de ver puerta en cuatro partidos de los 16 ya disputados de la segunda vuelta: contra Mallorca (0-0 en Baleares), Reus (0-0 en casa), Tenerife (0-1). Más preocupante sería no fabricar ocasiones, que las tuvo. La cuestión es que en las próximas citas los disparos vayan en la dirección adecuada.

Tan relevante como perforar la portería contraria es dejar la propia a cero. Los gaditanos llevan dos duelos seguidos sin recibir un tanto de haber hilvanado seis con al menos una diana en contra. La defensa de circunstancias diseñada ante los tarraconenses desplegó una labor sólida e hizo olvidar las bajas de tres zagueros titulares y cuando se produjo algún fallo se agigantó la figura de Alberto Cifuentes, providencial para esquivar el mal de la derrota en el alargue. El portero celebró su renovación de la mejor manera.

Lo que sí necesita la escuadra entrenada por Álvaro Cervera es retomar el pulso en un Ramón de Carranza que ha dejado de ser un fortín. Cuando el equipo regrese a casa en menos de dos semanas se habrán cumplido dos meses sin ganar como local. La última sonrisa completa en el santuario cadista se remonta al pasado 19 de marzo, con aquel triunfo por la mínima contra el Rayo Vallecano ya lejano en el tiempo antes de enlazar cuatro choques sin vencer como anfitrión (Tenerife, Lugo, Levante y Nástic). El bloqueo en casa es una evidencia que reflejan las cifras, esas que nunca mienten: sólo tres puntos amarrados de los últimos 12 dirimidos en el barrio de La Laguna. Sólo tres victorias de los ocho partidos desarrollados en la Tacita en la segunda vuelta. Y sin embargo, ahí sigue el Cádiz en los puestos altos, con una resistencia a prueba de bomba, dispuesto a dar guerra hasta el pitido final. Deja de ganar en casa pero se comporta de manera fiable como visitante. En la segunda rueda sólo ha perdido en dos de sus ocho comparecencias foráneas.

En un sitio o en otro, el caso es que el Cádiz se agarra a su carácter competitivo para no bajarse de la planta superior. Si no logra ganar al menos consigue no perder. Lleva seis jornadas seguidas sin conocer la derrota, el único club de Segunda A que puede presumir de ello además del pujante Getafe, el equipo que a día de hoy parece más en forma. Además de prolongar su racha sin perder, el Cádiz necesita dar un paso más para confirmar su presencia en la fase de ascenso. Más allá de empates que en momentos determinados pueden valer su peso en oro, la victoria es obligada para apuntalar un objetivo que mantiene viva la ilusión del universo cadista.