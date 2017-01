Alfredo Ortuño cumplió ayer 26 años y, como puede ser de otra forma, quiere celebrarlo de la manera más feliz. El mejor regalo puede llegar por partida doble pero se lo tiene que ganar en el terreno de juego. El primero y más valioso obsequio sería una victoria contra el Almería que se traduciría en tres puntos más para acercar un poco más al equipo amarillo al objetivo de la permanencia. Sería un buen presente que además compartiría con todo el universo cadista, que ha encontrado en Ortuño un ídolo en el ansiado regreso a la categoría de plata. El segundo regalo, en el plano individual, marcar algún gol con el que endulzar aún más una fecha tan especial como es un cumpleaños. En este caso, los goles equivalen a una tarta.

Un premio que también sería para todos los cadistas. Al equipo le va mejor cuando el atacante ve puerta. Y cuando él acierta, más contento está. Y además el equipo no pierde. Sólo una derrota acredita el Cádiz -en Miranda de Ebro- cuando marca el ariete, una auténtica pesadilla para la defensa que tiene enfrente cada fin de semana.

El murciano completó una primera vuelta redonda en la que marcó la nada despreciable cifra de 13 goles en los 20 partidos que jugó. Su puntería, su buen rendimiento sobre el césped y su compromiso no tardaron en llamar la atención de numerosos equipos de superior categoría, pero el futbolista, cedido por la Unión Deportiva Las Palmas, tenía muy claro desde el principio que quiere culminar la obra iniciada en el Cádiz. No le gusta cambiar de aires de manera abrupta, sin más. Buscaba estabilidad en un proyecto y aquí se siente como en su casa. Cuando uno se siente cómodo el rendimiento no hace sino aumentar, como es su caso. El deseo del delantero es ayudar a llevar al Cádiz a lo más alto -siempre con la salvación como prioridad absoluta pero sin renunciar a otras metas que se pongan a tiro- y perforar la portería contraria todas las veces que pueda, que para eso juega en punta y el gol corre por sus venas. Dos objetivos, el colectivo y el individual, que se dan la mano por el bien del club y en su propio beneficio. Cuanto más goles, más se revalorizará.

Ortuño crece en el Cádiz como futbolista y él quiere mejorar más. Está en plena juventud, con edad para dar lo mejor y seguir evolucionando.

Si la primera parte del torneo resultó esplendorosa para el yeclano y también para el conjunto gaditano -cuarto clasificado-, el artillero es ambicioso y pretende que la segunda sea igual como mínimo. Si 26 son los años que cumple, 26 es la proyección de goles a la que apunta si es capaz de mantener su producción anotadora hasta final de temporada. Sería con diferencia la mejor campaña de su carrera que le abriría de par en par las puertas de Primera División con el club canario, al que pertenece.

El aniversario del nacimiento del atacante llega cuando se cumple justo una vuelta desde su primera diana con el Cádiz en un partido oficial. En el estadio Juegos del Mediterráneo, en Almería, empezó todo. Allí acertó tras recoger un rechace y prendió la llama de la ilusión, que permanece encendida en el ecuador del campeonato. Fue su primer tanto y el del Cádiz en la vuelta a Segunda A después de seis campañas de ostracismo en el pozo de la división de bronce. Después llegó una docena más en dos etapas. Primero contra Mallorca, Mirandés y Getafe -firmó su primer doblete-. Se adentró en una sequía de ocho jornadas sin marcar pero cuando volvió a ver puerta ya no paró como si hubiese querido recuperar el tiempo perdido. Ante Huesca, Alcorcón -su segundo doblete-, Real Zaragoza, Córdoba -tercer doblete-, Sevilla Atlético y Elche. En el Martínez Valero hizo el primer gol del Cádiz en 2017 y también el suyo.

Sus goles, algunos de ellos de bellísima factura -como el que logró ante el conjunto entrenado por Raúl Agné- son agua bendita para el equipo amarillo y también para él, metido de lleno en la batalla por el Pichichi con un triple empate a 13 tantos con Roger (Levante) y Joselu (Lugo) antes del arranque de la segunda vuelta. Ortuño parte con las mismas posibilidades que ellos para ser el máximo goleador de LaLiga 1|2|3. Si consigue ese reto individual significará que el Cádiz habrá asegurado la permanencia porque sus goles serán útiles para la salvación y algo más si se tercia. Nunca se sabe.