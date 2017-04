"Ascender a Primera es la ilusión de todo jugador de Cádiz"

Salvi encara a tope el tramo final de la temporada, tanto en el plano físico como en el mental. Ve al equipo enchufado para afrontar los siete partidos de Liga restantes y los que lleguen después. Es feliz en el Cádiz, rodeado de su gente, y da las claves de la excelente campaña del equipo amarillo.

-Aunque el equipo no ganó el pasado sábado, ¿contra el Levante fue el partido que le faltaba al Cádiz para venirse arriba?

-Nos hacía falta dar un empujón después de varias semanas de empates seguidos. Contra el Levante, el mejor equipo de la Liga, que va a subir seguro, vimos el Cádiz que todos queríamos ver, bien asociado, rápido, capaz de generar ocasiones y sin parar de luchar de principio a fin. Fue una pena no poder lograr la victoria, pero las sensaciones fueron muy buenas. Hay que seguir en esa línea.

-¿No son demasiadas cinco jornadas consecutivas sin ganar a estas alturas de la Liga?

- Puede ser que sí, aunque no hay que olvidar que tampoco perdemos y hemos hecho méritos para ganar algunos de esos partidos. El fútbol muchas veces se mueve por rachas, le pasa a todos los equipos, pero lo importante es que estamos ahí, que demostramos que sabemos lo que queremos y por supuesto vamos a dar guerra hasta el final. Por eso no va a quedar.

-¿Nota el equipo cierta presión ahora en la batalla por obtener el billete para el play-off?

-La presión la teníamos para conseguir la permanencia, no para lo de ahora, que es un reto bonito para todos, para la afición, el club, el cuerpo técnico, los jugadores. Tenemos equipo para ello, todas las ganas del mundo y vamos a pelear sin descanso.

-¿Imaginaba al principio de la temporada que el Cádiz iba a estar nueve meses después metido en plena lucha por el ascenso?

-La verdad es que no. La idea era hacerlo bien en Segunda División A. Como recién ascendido que somos la prioridad era la salvación, estar en la mitad de la tabla y evitar caer en la zona peligrosa, pero hemos hecho una gran campaña y hemos demostrado con el trabajo de cada uno que podemos hacer más y llegar más arriba. Falta culminarlo y poner la guinda al pastel.

-Más allá de que había que llegar a los 50 puntos, ¿cuándo percibió que el Cádiz estaba capacitado para pelear por objetivos más ambiciosos?

-Cuando nos veíamos cerca de esos 50 puntos observamos que estábamos arriba, que seguíamos en los puestos altos de la clasificación, que lo estábamos haciendo muy bien y sobre en el terreno de juego pusimos de manifiesto que hay mimbres para pelear por el play-off, un reto bonito que queremos hacer realidad. En ello estamos.

-¿Cuántas veces ha soñado Salvi que asciende con el Cádiz a Primera División?

-Muchas. Esa la ilusión de todo jugador del Cádiz y de Cádiz. Hay muchos futbolistas en la provincia y fuera de ella que desearían jugar con el Cádiz en Primera.

-Llegó la pasada campaña para ayudar al Cádiz a salir de Segunda B y ahora de nuevo en está en la pomada de otro ascenso. ¿Es Salvi un talismán para el equipo?

-No soy talismán. Hay que trabajar mucho y esto un trabajo colectivo. Fue bonito llegar y poder contribuir a subir después de seis años en Segunda B y ahora poder intentar ascender a Primera con el Cádiz es todo un privilegio. Mi familia y yo estamos disfrutando mucho.

-¿Cómo llega el equipo a las siete jornadas definitivas?

-Llegamos bien. Con muchísimas ganas, sin olvidar que hay que ir partido a partido, concentrado en todo lo que hagamos. Estamos capacitados para el sprint que queda por delante. En las últimas semanas no obtuvimos los resultados que queríamos, pero sí tenemos la ideas claras de lo que debemos hacer.

-Y ahora tocan rivales de la zona baja. ¿Cómo lo ve?

-Todos los rivales son peligrosos a estas alturas porque todos se juegan algo. Son partidos difíciles. Los pequeños detalles marcan los partidos. El Alcorcón en su casa va a darlo todo pero nosotros también, queremos tres puntos que son importantes.

-¿Cómo llega Salvi al momento decisivo de la temporada?

-Estoy bastante bien, entrenando bien desde hace semanas. Con ganas de ayudar, como todos.

-¿Dispuesto a batir su marca goleadora en una temporada?

-Estamos ahí, cerca. Esperemos que sí, con el trabajo de todos. Pero lo que más importa es ganar.

-De los 15 goles que lleva en sus dos temporadas el Cádiz, ¿con cuál se queda?

-Todos son bonitos por el hecho de marcarlos con el Cádiz. Por belleza me quedo con el que hice contra el Jumilla desde el centro del campo. El que marqué contra el Mirandés también fue muy bonito. Por importancia me quedo con el que marqué en Ferrol -el choque de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda A-, que nos dio tranquilidad.

-¿Cómo se ha sentido en su primera temporada en Segunda A? ¿Le costó adaptarse? ¿Qué diferencias ha apreciado?

-Muy bien, no me puedo quejar. Me he sentido más cómodo que en Segunda B porque hay más espacios y eso me va bien para las características de mi juego. Casi todos los campo son más grandes. Me he adaptado bien.

-¿En qué ha mejorado Salvi como futbolista?

-Creo que he mejorado en muchos aspectos. En goles, en dar asistencias y en el aspecto físico, que es muy importante.

-¿Y qué le queda por mejorar?

-Siempre se puede mejorar y la mejora llega con el trabajo diario, el duro esfuerzo todas la semanas. Uno siempre quiere marcar más goles, dar más asistencias, ser más importante.

-Para un extremo de clara acento atacante, ¿lo que más le cuesta es tener que estar tan pendiente de bajar a defender al lateral?

-Cuesta pero el proyecto del Cádiz incluye bajar a defender al lateral rival y hay que estar bien preparado físicamente. Me viene bien jugar así y siempre doy el máximo.

-¿Cómo le gusta que le reconozcan como futbolista, por su velocidad, por sus goles...?

-Eso no es cosa mía. Tengo varias aptitudes, uno contra uno, rapidez, llegar al área.

-Le ha faltado continuidad por las lesiones y a veces por decisión del entrenador. ¿Resulta difícil tener un hueco en el once?

-En Segunda A hay que estar siempre preparado para todo. Hay que saber aceptar cuando no te toca jugar y estar preparado a tope para cuando llega tu turno.

-De los que equipos que están en la pelea con el Cádiz ¿cuál ve más fuerte?

-Todos están muy fuertes. El Girona, aunque ha pinchado, sigue con ventaja. Tenerife, Getafe, Oviedo... Están bien, y también el Huesca, que está rompiendo la tabla. Y no me olvido de nosotros, que estamos bien, preparados para los partidos que quedan. Todos son importantes. Para nosotros lo mejor es depender de nosotros, de nuestro trabajo. Si lo hacemos bien no tenemos que estar pendientes de los demás.

-¿Cuál es la clave de que el Cádiz ocupe el quinto puesto?

-Tres palabras lo resumen todo: Trabajo, humildad y sacrificio. Eso es lo que hace al Cádiz diferente a todos.

-¿Qué le dice la gente en Sanlúcar?

-La gente está muy contenta con el Cádiz y conmigo. Veo a la gente feliz. Me comentan que hay que hay ganar, lo normal. Me dan muchos ánimos. Ver disfrutar a la gente de mi pueblo, a la gente en el estadio, es algo que no tiene precio.

-¿Ha pensado en alguna locura si se produce el ascenso?

-No lo he pensado. No es el momento porque todavía no ha llegado. El año pasado pelé a dos tres. Si llega ya se me ocurriría algo.

-¿Se ve jugando con el Cádiz en Primera División?

-Ojalá, espero que sí. Vamos derramar hasta la última gota de sudor.

-¿Qué nota le pone a la temporada del Cádiz hasta la fecha?

-Falta un pequeño empujón. Le pongo una nota alta aunque todavía falta y cuando termine habrá que poner la definitiva.

-¿Y la nota de su primer año en Segunda A?

-Para mí es buena por los números que tengo. Espero seguir mucho tiempo aquí. Soy muy feliz en el Cádiz, la gente me quiere, estoy muy agradecido a la afición. Estoy en mi casa.