Ari, ¿qué hago sin ti?

Houston, tenemos un problema. Por más que Álvaro Cervera asegure -lo hizo ayer mismo, en la rueda de prensa de El Rosal- que las bajas no le preocupan durante la temporada e incluso las califique como "higiénicas", la obligada ausencia de Aridane para la visita del próximo fin de semana al Huesca se antoja una complicación añadida al ya dificilísimo compromiso en campo de un rival directo en la lucha por el play-off. Un adversario, además, que pasa por ser el equipo más en forma de LaLiga 1|2|3 y que en caso de conseguir la victoria, siempre que este resultado coincida con un triunfo del Getafe en el derbi madrileño que disputa en Alcorcón, sacaría al Cádiz de las posiciones de honor por primera vez en mucho tiempo. Así pues, diga lo que diga Cervera, que suele llevar razón la mayoría de las veces, lo cierto es que la baja de Aridane sí que es un problema. Y bien serio.

En efecto, el central se perderá el encuentro en tierras aragonesas por culpa de la expulsión sufrida el pasado sábado en el encuentro del Ramón de Carranza contra el Lugo. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol confirmó ayer que sanciona al futbolista del Cádiz con un partido por la roja directa que le mostró el colegiado castellano-manchego Arberola Rojas como consecuencia de la dura entrada en el centro del campo al visitante Campillo, que incluso tuvo que ser sustituido.

De este modo, el conjunto cadista afrontará un encuentro clave en sus aspiraciones de alcanzar el segundo objetivo marcado esta campaña -el primero, la permanencia, se ha conseguido con sobresaliente- sin uno de sus titulares indiscutibles, un baluarte defensivo, un pilar del bloque y un referente atrás que ejerce de mariscal semana tras semana.

De los pocos supervivientes en el habitual once inicial que quedan de la plantilla que obtuvo hace menos de un año el anhelado ascenso a Segunda División A en Alicante contra el Hércules, Aridane ha crecido este curso en la medida que el salto de categoría le ha exigido. Al margen de que nunca pasa desapercibido por su cabellera, el zaguero ha destacado desde el estreno en Almería por su extraordinario rendimiento, su fiabilidad, su regularidad, al margen de errores puntuales.

Acompañado en los compases iniciales de la temporada por Servando, hasta que Sankaré se hizo con la titularidad, el canario siempre ha sido fijo, indiscutible para Cervera. De hecho, ha participado en 31 de los 33 encuentros ligueros, siempre como titular y siempre jugando todos los minutos, salvo el pasado sábado por la expulsión sufrida en el 75'. Con 2.775 minutos acumulados sobre el campo, aparece como el tercer integrante del plantel con más, sólo superado por el guardameta Alberto Cifuentes y por el lateral derecho Javier Carpio. Sus principales números se completan con un gol, anotado al UCAM Murcia en el 1-0 del choque de la primera vuelta que concluyó con un decepcionante 2-2; nueve tarjetas amarillas y una roja, la del pasado fin de semana ante el Lugo.

Por el momento sólo se ha perdido dos partidos. En la 12ª jornada no pudo medirse en el Ángel Carro precisamente al Lugo debido a que tuvo que cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, y muy poco tiempo después, en la 15ª, en casa frente al Alcorcón, causó baja de forma inesperada a última hora por culpa de un virus estomacal. En las dos ocasiones, a pesar de la indiscutible importancia de Aridane en el eje de la retaguardia, el Cádiz consiguió la victoria, la primera del ejercicio a domicilio en Lugo (0-1) y una goleada con remontada incluida ante los madrileños en la Tacita de Plata (4-1). Buenos precedentes.

Por lo que se refiere al sustituto natural del futbolista canario, lo lógico es que salte al campo desde el principio Migue González o Servando. Los antecedentes apuntan a que el catalán, más veterano, podría partir con ventaja, no en vano acompañó a Sankaré en Lugo y contra el Alcorcón. No obstante, en las últimas jornadas ha sido el isleño el que ha copado protagonismo cuando ha sido necesaria la presencia de un central de los no habituales, sin ir más lejos el sábado anterior durante los últimos minutos. Sea quien sea el elegido, ha de asumir que tiene el listón muy alto. Aridane es Aridane y el Huesca exigirá mucho a la defensa del Cádiz.