Ansiedad por la victoria

A nadie se le escapa el grado de importancia que tiene el partido contra el Sevilla Atlético. En el vestuario del Cádiz hay ganas, muchas, de dar el paso necesario para cumplir el segundo objetivo de la temporada -el primero, cumplido el pasado mes de marzo, era la salvación-. El entrenador, Álvaro Cervera, es consciente de que los tres puntos que se ponen en liza esta tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán son vitales y avisa del potencial del filial de Nervión, del que ayer recordó que es uno de los conjuntos más fuertes en casa de Segunda División A. El duelo se presenta de todo menos fácil.

"Será un partido muy complicado aunque el equipo contrario ya haya realizado su labor de permanencia esta temporada. Irán muchos seguidores suyos, no sólo nuestros, y eso aumenta la rivalidad. Será un partido duro de ganar, tan difícil como los que hemos jugado hasta ahora", señaló el preparador de la escuadra amarilla en la rueda de prensa que ofreció en la Ciudad Deportiva de El Rosal después de la sesión.

En el seno de la plantilla no ha sorprendido la masiva movilización de aficionados cadistas. "No esperábamos algo diferente porque vemos la gente nos acompaña en todos los partidos a domicilio, nunca estamos solos fuera de nuestro estadio, y el partido que nos toca ahora es cerca y se juega en un gran estadio". Recalcó que "el encuentro será igual de difícil aunque venga mucha gente, aunque siempre es mejor estar bien arropado por tu afición". Cervera avisó del peligro del filial sevillista y lo hizo números en mano. "Al Oviedo le hicieron cuatro goles y al Valladolid le metieron seis". Puso el ejemplo de dos equipos que pelean por acceder al play-off. "Es algo que hemos hablado en el vestuario. Los filiales son diferentes porque te pueden meter seis".

El míster admitió la relevancia del encuentro a falta de sólo tres jornadas para el final de la Liga y además explicó el motivo. "Si hacemos el partido siguiente más importante que el anterior eso significa que el último no lo ganamos. Es clave ganar un partido y sería mejor conseguir el triunfo en el que tenemos ahora. Nos acercaría bastante a nuestro objetivo". El preparador cadista mantiene su apuesta por el bloque habitual. "Es difícil que cambie, la idea será la misma aunque podamos cambiar algo en función de cómo se desarrolle el partido". Eso sí, no escondió que "hay ansiedad por ganar porque llevamos tiempo sin hacerlo".

El técnico añadió que "no estamos tan sueltos como antes, y los demás equipos tampoco", y aseguró que "donde mejor nos manejamos, aunque no seamos virtuosos, es en nuestro estadio. Fuera estamos atascados aunque estemos sacando resultados".

El míster puede contar con José Mari, al que no dudó en poner de ejemplo. "Es un jugador importante, el equipo está hecho de las cualidades suyas. Buen futbolista, buen tío en el vestuario...".

Cervera fue preguntado por qué no jugó Aitor un solo minuto del encuentro contra el Córdoba después del golazo que marcó en La Romareda con el que el Cádiz sumó un punto. El entrenador explicó que "si Abdullah no me hubiese pedido el cambio hubiese entrado él (Aitor). Sin Abdullah se trastocó todo". El míster indicó que "la idea es sacarlo siempre -en referencia a Aitor- pero no podemos dejar el equipo cojo como el otro día. El jugador lo sabe. La vida no es sólo marcar un golazo, hay que hacer otras cosas que no digo que él no las haga. Se merece más minutos".