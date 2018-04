Álvaro García, la preocupación de Cervera hasta última hora

Finalizado el encuentro del Ramón de Carranza contra el Sporting de Gijón, el central balcánico Ivan Kecojevic centró la preocupación en lo que respecta a la enfermería cadista. Sin embargo, la semana ha evolucionado de tal forma que el protagonismo ha terminado acaparándolo uno de los pilares del equipo de Álvaro Cervera, su tocayo García.

En efecto, el extremo utrerano acabó el duelo con molestias que en principio no revestían gravedad pero que con el transcurso de los días le impidieron ejercitarse junto al resto de compañeros. Así las cosas, ayer trabajó pero no será hasta hoy, última sesión antes del viaje, cuando se pruebe y se tome una decisión sobre si puede o no entrar en la lista de expedicionarios.

"Alvarito tuvo algún problema que pensamos que no era grave y hasta hoy no ha entrenado. Vamos a ver cómo se encuentra en el último entrenamiento. A mí no me gusta que un jugador que no entrena entre en la convocatoria, pero las circunstancias son las que son", relataba el técnico sin ocultar su preocupación por la posible ausencia de uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla.

Por su parte, aunque parecía que sí iba a llegar a tiempo, finalmente Kecojevic quedó descartado ayer mismo, lo mismo que Moha Traoré, que ya había integrado la relación de bajas la anterior semana.

Preguntado por la posibilidad de que alguien del filial suba debido a las ausencias, Cervera explicó que es algo que se contempla pero se valora con sumo cuidado. "Estamos muy al final, no sé", dijo. "Además -añadió- al filial le aguarda un partido importante ante el Algeciras y se mira no quitarle un jugador".

Por último, respecto al proceso de recuperación de José Mari, el técnico puso de manifiesto que el centrocampista roteño, a pesar de que se ha perdido la campaña por culpa de una lesión, "siempre ha estado compartiendo momentos con nosotros, apoyando, si bien ahora ya lo hace más cerca del campo".