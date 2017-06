Álvaro García podrá jugar ante el Elche

álvaro García finalmente sí podrá formar parte de la convocatoria del Cádiz frente al Elche. El extremo ha sido amonestado por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como consecuencia de la camiseta interior que mostró en la celebración de su gol en Sevilla, en la que se podía leer "Feliz cumpleaños mamá". El colegiado reflejó este hecho en el acta, por lo que el futbolista ha sido amonestado. Sin embargo, esta amonestación no computa como tarjeta amarilla y por tanto el futbolista sigue a una de la suspensión y está a disposición de ser alineado por Álvaro Cervera el próximo domingo. El peligro es que en ese encuentro fuera amonestado, ya que le conllevaría no jugar en Valladolid, que parece que será una cita más que decisiva.

Cabe recordar lo que refleja el Código Disciplinario de la RFEF, concretamente en su artículo 91.1, en el que se detalla que el jugador "que alce su camiseta y exhiba cualquier clase de publicidad, lema, leyenda, siglas, anagramas o dibujos, sean los que fueren su contenido o la finalidad de la acción, será sancionado, como autor de una falta grave, con multa en cuantía de hasta 3.000 euros y amonestación", tal y como recoge el reglamento.

Afrontará el partido del domingo al borde de la suspensión, un peligro para la última jornada

Cuando en la tarde de ayer se dieron a conocer las sanciones de la jornada 40ª en la categoría de plata, se hizo oficial que el jugador cadista había sido amonestado y multado, pero no quedaba claro el matiz de si esa amonestación era una tarjeta amarilla como tal. De hecho, la duda iba en aumento en el momento que su nombre no aparecía en la lista de los jugadores castigados. Finalmente se dio a conocer que el extremo era amonestado pero que esta medida no computaba, por lo que sigue con cuatro cartulinas amarillas y podrá jugar contra el Elche.

Del resto de sanciones para la próxima jornada en Segunda A, deben cumplir un partido Jason (Levante), Fran Cruz (Mirandés), Fede, Bernardo e Ivi (Sevilla Atlético), Mora (Getafe), Owona (Alcorcón), Camille (Tenerife) y Mateu (Numancia). En cuanto a entrenadores e integrantes del cuerpo técnico, dos encuentros le caen a Silva Benítez, preparador de porteros del Sevilla Atlético.