Álvaro García y Carrillo, dudas a la espera del fin de semana

El Cádiz afronta uno de los partidos más importantes de la temporada sin el concurso de Salvi -apartado de la actividad por una fibrilar en el bíceps femoral- y con las dudas hasta el final de Álvaro García y José Ángel Carrillo. El utrerano tuvo que ser sustituido poco después del comienzo de la segunda parte del encuentro contra el Albacete a causa de una sobrecarga muscular y el murciano arrastra molestias a raíz de la visita del conjunto amarillo a Carlos Belmonte, en la que el ariete jugó los 90 minutos. Hasta el último momento no se sabrá si pueden tener un sitio en el once inicial o al menos entre los 18 futbolistas inscritos en el acta. Habrá que esperar a los últimos entrenamientos, que además serán a puerta cerrada.

Los problemas físicos impidieron a Álvaro y Carrillo ejercitarse a lo largo de la semana hasta el día ayer, que fue su primer entrenamiento con la intención de llegar al importante compromiso encuadrado dentro de la 39ª jornada de Liga. No lo tienen fácil. El 11 trabajó en la Ciudad Deportiva de El Rosal con una sesión específica al margen del grupo, mientras que el 21 lo hizo a mayor ritmo aunque no con total plenitud. La duda sigue en el aire.

El hecho de que el enfrentamiento contra el conjunto maño esté programado para el lunes -a partir de las nueve de la noche- otorga más tiempo de recuperación para ambos. Si el choque hubiese sido hoy o mañana, la ausencia de los dos estaría más que asegurada.

No parece probable que ninguno de los pueda esté al cien por cien, pero ni el zurdo ni el delantero están descartados para una cita trascendental en el tramo definitivo del campeonato liguero. Los dos apuran los plazos y si consiguen trabajar a tope el fin de semana, la situación puede cambiar. Todo depende de las dos sesiones que restan antes del partido, la del sábado y la del domingo. Álvaro Cervera explicó ayer que si el extremo y el delantero entrenan con normalidad en la mañana de hoy en la sesión matutina del domingo, estarán disponibles, y si en cambio no pueden trabajar al mismo ritmo que el resto de la plantilla entonce no podrán jugar el lunes.

"Si los médicos dicen que hay riesgo de que se rompan no jugarán", indicó Cervera, que además se las tiene que ingeniar para confeccionar una alineación sin el lesionado Salvi. En el caso de no poder contar con los dos extremos, auténticas referencias en el ataque del conjunto amarillo, "tendremos que buscar la profundidad de otra manera", avanzó el técnico, que como es lógico no ofreció la mínima pista. Se guarda sus cartas.

Cervera explicó que "Salvi y Álvaro juegan muchos partidos, su rendimiento es explosivo, pero el Cádiz es se caracteriza por ser equipo más que jugadores". Defendió el principio del trabajo colectivo sobre el individual.

Lo que está fuera de duda es que el equipo competirá con unos u otros jugadores. "No podemos tirarlo todo por la borda, tenemos que buscar la manera de jugar de otra forma". A su juicio, "lo importante es que no nos sorprenda el rival, ojalá sorprendamos nosotros, aunque la sorpresa a estas alturas es algo difícil de conseguir".

Cuando ha faltado Álvaro o Salvi en los últimos partidos, la solución de Cervera ha sido colocar en una banda a Carrillo o a Barral. Si los dos coinciden de baja, la alternativa del técnico es todo un misterio porque nunca se ha dado el caso en el inicio de un partido.