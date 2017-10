Álvaro Cervera estaba contrariado por el resultado, que no ha sido acorde a la imagen. "El partido ha sido como esperábamos. El Rayo es un equipo que te crea ocasiones pero eso lo hemos evitado. En el partido hemos estado más cerca de ganar que de perder", ha indicado.

El técnico ha admitido que "hemos hecho partidos muy malos pero hoy (ayer para el lector) no era uno de esos. Hasta hemos tenido dos o tres ocasiones claras". "El equipo físicamente no puede dar lo que quiere. No somos todavía el equipo que queremos en ese sentido".

Sobre la lesión de Abdullah, ha apuntado lo siguiente: "Tiene un problema en una pierna que se le duerme. Y a los 25 minutos se le dormía y había que cambiarle. Estoy preocupado por las lesiones"., ha recalcado.